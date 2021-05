Terminert kontrakt for Fredriksens ulykkesrigg

Oslo Børs-noterte Northern Ocean mister arbeidet for en av sine to rigger.

Mangemilliardær John Fredriksen er dominerende aksjonær i flere riggselskaper, blant disse Northern Ocean. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

Oljeselskapet Wintershall har varslet Northern Ocean om at det terminerer kontrakten for boreriggen «West Mira».

Kontraktsvrakingen skjer etter flere alvorlige hendelser på «West Mira» - sist 19. mars da et «juletre», som er ventiler og rør som kobles til brønnhodet, falt til havbunnen fordi en vaier røk.

Den halvt nedsenkbare boreriggen har vært ute av drift etter hendelsen, og det er denne «utstrakte nedetiden» det vises til.

Analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux har tidligere fremhevet at Northern Ocean ved en nedetid på en måned for «West Mira», blir påført et tap på rundt ti prosent av det samlede estimerte driftsresultatet før avskrivninger (ebitda) for 2021, tilsvarende rundt åtte millioner dollar.

Han trakk da frem at en terminering var et «verste mulige scenario» for Northern Ocean, men at sannsynligheten var lav ettersom Wintershall har få andre rigger å velge mellom med de nødvendige spesifikasjonene.

Siden starten av 2020 har fem andre hendelser blitt omtalt som alvorlige på «West Mira».

Seadrill står bak driften

Riggselskapet Northern Drilling skilte i 2019 ut sine to halvt nedsenkbare rigger for røffe farvann, «West Mira» og «West Bollsta», i et nytt selskap som fikk navnet Northern Ocean.

«West Mira» ble bygget i 2018, mens «West Bollsta» ble bygget i 2019.

Førstnevnte startet på en kontrakt med Wintershall på ti brønner høsten 2019, med ulike opsjoner som kunne forlenge arbeidet til starten av 2023, ifølge flåteoversikten.

Det er Seadrill, et annet riggselskapet i Fredriksen-sfæren, som har driftet «West Mira» under kontrakten med Wintershall.

«Selskapet jobber konstruktivt med alle sine interessenter, og tar alle kommersielle og juridiske grep nødvendig for å begrense implikasjonene for interessentene», skriver Northern Ocean om Wintershall-avgjørelsen.

På «West Bollsta» har det også vært alvorlige regelbrudd det siste året.

«West Mira» ble bygget på verftet Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea. Vis mer byoutline Seadrill

Kraftig aksjefall

Bermuda-baserte Northern Ocean ledes av tidligere Sevan Drilling-sjef Scott McReaken.

På Oslo Børs har riggselskapet en markedsverdi på 730 millioner kroner, etter et kursfall på nær 70 prosent fra toppnivået ved noteringen.

Kypriotiske John Fredriksen eier 39,54 prosent av aksjene i Northern Ocean. Han er også storaksjonær i Northern Drilling og Seadrill.

Riggbransjen er inne i en ny tung periode på grunn av coronakrisen.

Selskapene som borer etter olje offshore har sett mange kontrakter bli terminert eller forkortet betydelig det siste året, og mange av aktørene er enten ferdig eller i gang med større restruktureringer av massiv gjeld.

