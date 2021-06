Opposisjonspartiene ut mot regjeringen etter Norwegian-bonusene: – Burde rette harmdirringen mot seg selv

De politiske opposisjonspartiene kommer med krass kritikk av næringsminister Iselin Nybø og regjeringen etter Norwegians fete bonusutbetalinger.

KRITISERER REGJERINGEN: Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, mener det er regjeringen selv som har skyld i at Norwegian har kunnet ta ut fete bonuser.

Tirsdag kom en redegjørelse fra Norwegian, etter at E24 forrige uke kunne avsløre at toppledelsen i Norwegian hadde mottatt hittil ukjente bonuser.

Norwegian hevder de hemmelige bonusene til toppledelsen ikke brøt med noen regler. Næringsminister Iselin Nybø sier hun er skuffet og at Norwegian «har en stor jobb» foran seg med å bygge opp omdømme sitt igjen.

– Dette er jo Iselin Nybø sitt verk. Hun kunne ha stilt krav til selskapene, men valgte å ikke gjøre det. Hun burde rette harmdirringen mot seg selv, sier han til E24.

Stemte nei til bonuskrav

Både Ap og SV har tidligere foreslått at regjeringen må kreve at selskaper ikke tar ut ekstraordinære utbetalinger som direktørbonuser når de søker kriselån av staten.

– Regjeringen har jo et vanvittig forklaringsproblem. De stemte ned forslaget og lovet omtrent at dette ikke skulle kunne skje. Men så skjer det, til og med med et konkursrammet selskap, sier Fylkesnes.

– Hva mener dere at Norwegian burde gjøre nå?

– Jeg tror ikke så mye på moralske formaninger, og at det er umusikalsk. Selskapet gjør det de kan og det kan de få lov til. Dette er i beste fall en ansvarsfraskrivelse. Regjeringen ga de honningkrukken uten krav om å stikke slikkepotten unna, sier han.

– Moral bør ikke regulere bonusutbetalinger

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Åsmund Grøver Aukrust, kritiserer også regjeringen for å stemme ned forslaget og mener de bør rette kritikken mot Norwegian mot seg selv.

– Næringsministeren sier at Norwegian har dårlig dømmekraft, men det er regjeringen som har mislyktes i å stille krav. Kan Nybø garantere at dette ikke skjer i andre selskaper som har mottatt krisestøtte? spør Aukrust.

Også Senterpartiet mener Nybø må titte nærmere på egen praksis.

DÅRLIG DØMMEKRAFT: Regjeringen bør rette kritikken mot seg selv, mener Arbeiderpartiets Åsmund Aukrust.

– Jeg mener først og fremst Nybø må slutte å dele ut beskrivelser om sitt eget følelsesliv, som at dette er umusikalsk og svekker tillit. Hennes oppgave er å svare på om lånevilkårene er brutt eller ikke, sier Geir Pollestad (Sp). Han leder Stortingets næringskomité.

– Det bør være lover og regler som regulerer bonusutbetalinger og ikke moral, legger Pollestad til.

– Men det er vel umoralsk dersom Norwegian har brukt skattepenger for å finansiere bonuser til egen toppledelse?

– I møte med offentligheten, kunder og omverdenen er dette definitivt uheldig og burde aldri ha skjedd, men Nybøs jobb er ikke å sette ord på disse tingene, men forklare hva hun selv har gjort for å hindre at dette skulle skje.

OVERRASKET: – Vi i Sp er overrasket over at Næringsdepartementet hyller sin egen innsats når vi nå tydelig ser hva som er konsekvensen, sier Senterpartiets Geir Pollestad.

Sp ber om redegjørelse fra Nybø

Mens Nybø har sendt brev til Norwegian og spurt om en redegjørelse, har Pollestad gjort det same til Nybø. I et skriftlig spørsmål til næringsministeren spør han hvordan Nybø kan forklare hvilke vurderinger som er gjort i saken om Norwegian og bonusutbetalinger.

– Vi i Sp er overrasket over at Næringsdepartementet hyller sin egen innsats når vi nå tydelig ser hva som er konsekvensen, sier Pollestad.

– Hva burde Nybø gjort annerledes, mener du?

– Jeg mener jo at hun burde vært enda tettere på selskapene og stilt enda tydeligere krav. Det har vært vår tilnærming hele veien. Og generelt sett mener jeg at i både statlige og private selskaper er det en god regel at både ansatte og ledere har lønn. Det bør være unødvendig å gi folk bonuser for å gjøre jobben sin, sier han.

– Må kreve pengene tilbake

Nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt sier Norwegian-saken har «knust myten om moderasjon og tilbakeholdenhet» en gang for alle.

– Denne våren har vi sett hvordan krisepakker har blitt brukt til utbyttefest og bonusbonanza i flere selskaper. Enten er høyresida grenseløst naive, eller så gjør de akkurat det de er satt til verden for: Å tjene interessene til sine rike sponsorer, sier hun.

Rødt har gjentatte ganger foreslått tydeligere krav mot utbytter og bonuser enn regjeringen har gått inn for. Martinussen sier Rødt nå vil bruke skattesystemet for å gjøre koronaregninga mer rettferdig.

VIL HA TILBAKEBETALING: – Nybø må gjøre mer enn å spille skuffet mamma, sier Rødts nestleder, Marie Sneve Martinussen, som mener næringsministeren må kreve bonusene tilbakebetalt.

Hun synes ikke Nybø har gått langt nok i kritikken av Norwegian og mener næringsministeren må kreve pengene tilbakebetalt.

– Nybø må gjøre mer enn å spille skuffet mamma, sier Martinussen.

– Her har Norwegian bevisst omgått reglene ved å inngå konkrete avtaler om bonusutbetaling innenfor lånets løpetid. Nybø kan ikke nøye seg med å rette en streng pekefinger mot de som beriker seg på fellesskapets midler.

E24 har forsøkt å få et intervju med næringsminister Iselin Nybø, som foreløpig ikke har vært tilgjengelig for en kommentar.