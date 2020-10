Magnus Carlsen blir ambassadør for handelsplattform som tilbyr omstridte produkter

Carlsens nye sjakkturnering «Champions Chess Tour» blir sponset av Skilling, en handelsplattform som satser på produkter der nesten alle kundene taper penger.

Verdensmesteren i sjakk, Magnus Carlsen, vil representere Skilling under den neste store sjakkturneen som vil finne sted online. Vis mer byoutline Heiko Junge / E24 Scanpix

Publisert: Publisert: 26. oktober 2020 20:16

22. november starter en ny serie med sjakkturneringer i regi av verdensmesterens Play Magnus Group.

«Champions Chess Tour 2021» vil bestå av ti turneringer på nett, spredt utover flere måneder inn i 2021.

Den første turneringen i november har fått navnet «Skilling Open», etter at Play Magnus har inngått en avtale med handelsplattformen Skilling.

Carlsen vil fungere som ambassadør for selskapet, og representere Skilling under hele turneen.

Finanstilsynet har advart

– Jeg har latt meg fascinere av Skilling som fintech-aktør, og jeg liker holdningen om å gjøre ting tilgjengelig og enkelt for nybegynnere og erfarne, sier Carlsen i en pressemelding.

Skilling er en nettplattform for handel av såkalte CFDer (contracts for difference), der man ikke kjøper faktiske eierandeler, men gjør veddemål på kursutviklingen i alt fra aksjer og aksjeindekser, til olje eller kryptovaluta.

Denne formen for handel er ofte forbundet med høy risiko, og finanstilsynet har advart privatpersoner mot å investere i slike produkter.

I tillegg viser tall fra EUs finansmyndighet (ESMA) at mellom 74 og 89 prosent at kundene taper penger på CFD-produkter.

Handelsplattformen Skilling ble lansert i Norge i fjor.

Det er flest ikke-profesjonelle som taper penger

Når man handler CFD vedder man på kursbevegelse, og her kan du også gire innsatsen din.

Det vil si at du kan sette inn 100 kroner i «egenkapital», og girer denne opp, for eksempel ti ganger, slik at du mottar et lån på 900 kroner og til sammen satser for 1000 kroner.

Dersom du vedder på at prisen går oppover, og den øker 10 prosent under den perioden du veddet på, vil du ha tjent 100 kroner slik at du har doblet kapitalen din.

Det kan derimot gå en helt annen vei. Dersom kursen i stedet faller 10 prosent, har du tapt alt du satset. I tillegg må du betale renter for lånet du får.

– Hos oss er det 69 prosent av ikke-profesjonelle som taper penger, hvilket er lavere enn hos de fleste andre. Dette viser at vi trolig lykkes i vår strategi, skriver Skilling-sjefen André Lavold i en mail til E24.

Risikoen blir større

Lavold tror mye av kritikken rundt CFD-handel er knyttet til at det tidligere har blitt gitt uforsvarlig høy gearing på denne type produkter, av flere useriøse aktører.

Dette skal ha endret seg etter at ESMA kom ut med nytt regelverk i 2018, som begrenser både gearing og markedsføring.

– Videre har man nå beskyttelse av negativ saldo slik at det ikke er mulig for en kunde å gå i minus på sin konto, sier Lavold.

Han forteller videre at CFD-handel og marginhandel ellers har blitt veldig populært, og tilbys stort sett overalt.

– Å handle med margin i kontrollerte former synes jeg ikke er kontroversielt, og gir også muligheten til de som ikke har store oppsparte midler, til å kunne spekulere i det finansielle markedet på lik linje med dem som har større kontosaldo, sier han.

Han anbefaler derfor privatpersoner å lese seg opp på CFD-handel før man trår inn i markedet.

– Som nettgambling

– Det er riktig at denne type handel har vært kritisert tilbake i tid, men det har kommet regulatoriske endringer fra EU og finanstilsynet, som har ryddet opp i bransjen og luket bort mange av de useriøse aktørene, forteller den strategiske rådgiveren i Play Magnus Group, Espen Agdestein til E24.

– Vi skal også huske at de fleste store aktører som tilbyr netthandel i Norge i dag, også tilbyr ulike former for gearing i deler av sine produkter, sier han.

Gjennom Skilling er det mulig å bruke gearing opp mot fem ganger på aksjer, ti ganger på hovedindekser, og 20 ganger på valutakurs.

– Det er som nettgambling, forteller professor på NHH, Thore Johnsen.

Johnsen forteller at han forstår hvorfor finanstilsynet er skeptiske til denne formen for handel, og mener de burde komme frem til fornuftige regler for plattformer som Skilling for å redusere risikoen, som tvinger privatpersoner til å tenke seg om.

– Tenker de mer på tapsmuligheter vil de kanskje ikke satse alt de eier, sier han.

Uheldig for de som ikke forstår

Ved å promotere en plattform for CFD-handel kan potensielt mange privatpersoner gå inn et marked de ikke forstår, mener professoren.

– Det vil også ha mye å si på hvordan CFD-handelen blir markedsført. Dersom man er aggressive på markedsføringen, kan det være svært uheldig for dem som ikke skjønner tapet som kan følge med, sier Johnsen.

Samtidig understreker han at det er viktig at det blir gitt skikkelig med informasjon rundt risikoen som følger med CFD-handel.

Har mistet over 360 millioner i markedsverdi

Play Magnus Group, som tilbyr tjenester der alle kan spille, se og lære av sjakk, ble tidligere i oktober notert på Merkur Market.

Siden børsnotering 8. oktober har selskapet falt med over 30 prosent, til en kurs på 15,25 kroner per aksje.

Ved notering var kursen tegnet til 22,20 kroner, og hadde en markedsverdi på over 1,1 milliarder kroner.

Carlsen, som eier ti prosent av aksjene i selskapet har derfor sett et tap på omkring 35 millioner kroner siden børsnotering.

Til noteringen hadde selskapet hentet inn 300 millioner kroner, i tillegg til at Carlsen solgte aksjer til en verdi av 25 millioner kroner.

