Gjensidige har aldri tjent mer på forsikring

Gjensidige tjente over to milliarder kroner i tredje kvartal, takket være rekordresultater i forsikring.

Gjensidige-sjef Helge Leiro Baastad. Vis mer byoutline Paul Kleiven / NTB scanpix

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: Oppdatert: 20. oktober 2020 07:37 , Publisert: 20. oktober 2020 07:01

– Vi er veldig tilfredse med å levere et sterkt resultat i tredje kvartal,

inkludert det beste forsikringsresultatet for et kvartal noensinne, sier Gjensidige-sjef Helge Leiro Baastad i en pressemelding.

Han legger tirsdag frem kvartalsrapporten til forsikringskjempen.

Den viser at Gjensidige Forsikring fikk et resultat før skatt på 2,05 milliarder kroner i tredje kvartal.

Det er en oppgang fra resultatet på 1,27 milliarder kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Det overgår også hva analytikerne hadde sett for seg. Ifølge estimater fra Infront ventet de et resultat på 1,75 milliarder kroner.

Les også Gjensidige vedtar utbytte: Betaler ut 6,1 milliarder kroner

Resultathopp i forsikring

Virksomheten innen skadeforsikring leverte et resultat på 1,51 milliarder kroner, opp fra 1,06 milliarder på samme tid i fjor.

– Vi leverer solide resultater i Norge, og vår forretning utenfor Norge fortsetter å vise fremgang, sier Baastad.

Gjensidige forklarer den høyere inntjeningen i forsikring med høyere premieinntekter, samt forbedret underliggende skadeprosent og lavere erstatninger knyttet til storskader.

Inntektene fra forsikringsvirksomheten steg med ti prosent, viser rapporten.

I privatmarkedet bidro høyere priser på motor- og eiendomsforsikring, samt ulykkesforsikring og helseforsikring til et løft i inntektene, melder Gjensidige.

Forsikringskravene i privatmarkedet falt til 1,37 milliarder kroner fra 1,54 milliarder.

Det skyldes blant annet lavere reiseaktivitet i kjølvannet av coronapandemien, som ble delvis motvirket av høyere krav knyttet til ulykkes- og helseforsikring, ifølge kvartalsrapporten.

Les også Resultatsesongen sparkes i gang: Venter oljesmell og kjøpefest

Oppgang i kapitalmarkedet

I tillegg ga plasseringen av kapital i finansmarkedene høyere avkastning enn i fjor.

Verdens børser og rentemarkeder har kommet sterkt tilbake etter coronaknekken i vår, og finansresultatet steg til 551 millioner kroner fra 279 millioner kroner.

Gjensidige skriver at alle aktivaklasser bidro positivt i kvartalet, og viser til lavere renter og sterke aksje- og råvaremarkeder.

Her kan du lese mer om Gjensidige Forsikring Resultatrushet