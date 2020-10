Prisgalopp på hete aksjer tross krisetid: – Ligner veldig på 1999

Rekordmange selskaper får nå en skyhøy pris på børsen, mens milliardene triller inn til nye prosjekter og meglerne håver inn på festen.

AKSJEEKSPERT: Robert Næss i Nordea. Vis mer byoutline Eivind Senneset

Selv om norsk økonomi fikk en skikkelig coronaknekk, er det lite som minner om krisetider på Oslo Børs. Aktiviteten har nærmest eksplodert.

Særlig er det tilfellet for de såkalte grønne aksjene – aksjer som har en eller annen form for miljøprofil. Det siste året har mange aksjer i denne kategorien steget friskt. For friskt, mener noen eksperter E24 har snakket med.

– Grønt er viktig, men det forteller meg at det er en risikovilje som vi ikke har sett før. Det ligner veldig på 1999, men tallene tyder på at det er høyere i år enn da, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Han viser til den elleville aksjeoppturen som kulminerte med IT-boblen i USA for rundt 20 år siden.

I år har temperaturen steget atskillige hakk i kapitalmarkedet, ikke minst i selskaper med en grønn profil, etter at coronaskrekken slapp taket.

Næss har regnet på avkastningen første handelsdag for nye selskaper på børs. Tallene viser at fire av de ti største kursøkningene siden midten av 1990-tallet har kommet bare de siste månedene:

– Festmodus

Næss sier kjennetegnet til mange av de nye selskapene er at de har en god idé, men ingen eller lav inntjening.

– Så kommer de på børs. Investorene er i festmodus og tenker at dette kommer til å bli bra om noen år, sier han.

Som regel speiler selskapets aksjekurs hvor høye inntekter selskapet har hatt og vil ha fremover. Basert på selskapets inntjening kan man fastslå om en aksje er billig eller dyr.

53 selskaper på Oslo Børs fortjener nå merkelappen «høy prising» – det høyeste antallet i statistikk som strekker seg tilbake til 1995, ifølge investeringsdirektøren.

Henter 21 milliarder

Børsfesten lokker også nye aktører. Ikke siden finanskrisen har like mange selskaper blitt notert på børsens markedsplasser. I forrige uke ble det notert ett selskap, hver dag, på Oslo Børs sin markedsplass Merkur.

45 selskaper som enten er børsnotert i år eller har planer om notering i nær fremtid, henter til sammen minst 21 milliarder kroner i frisk kapital hvis alle planene går i boks, viser E24s gjennomgang.

Det betyr at millionene triller inn til meglerhusene som blir hyret inn til å bistå selskapene med noteringene. E24 har beregnet honorarene til rundt 870 millioner.

Særlig de grønne selskapene, altså virksomheter med en miljøprofil, har fått mye oppmerksomhet. EU skal blant annet satse stort på hydrogen, og her hjemme er det flere som rir den grønne børsbølgen.

I slutten av september passerte verdiene av grønne selskaper 180 milliarder kroner – rundt en firedobling siden 2016, ifølge tall fra Oslo Børs.

17 slike selskaper er nå notert, etter at seks nykommere har gått på børs i år. De satser på alt fra sol, vind og karbonfangst til hydrogen og gjenvinning av plast.

– Euforisk optimisme

Investeringsøkonomen Mads Johannesen i Nordnet sier det er en «euforisk optimisme» rundt fornybarselskaper for tiden.

Nordnets investeringsøkonom Mads Johannesen Vis mer byoutline Nordnet

– Jeg blir skeptisk når man ser at det børsnoteres nær sagt et nytt grønt selskap i uken nå. Det er mange som ser at det er et veldig momentum for disse selskapene på børs, og således kanskje skynder seg veldig med å få det notert og få ut underliggende verdier, sier Johannesen.

– Samtidig er det håpløst av meg å anbefale ikke å kjøpe, med tanke på at alt går. Men sånn er det i korte perioder på børsen. Det hadde man under IT-boblen også – du var idiot hvis du var skeptisk, så lenge det varte, legger han til.

– Skjønner det ikke

Årsaken til festen skjønner Næss mindre av. Den kommer samtidig som de fleste lands økonomier fortsatt opplever et kraftig tilbakeslag i kjølvannet av coronaviruset.

– I utgangspunktet skjønner jeg det ikke. Rentene er selvfølgelig ekstremt lave, så det er ikke noe å hente på obligasjoner (rentepapirer). Du kan si at med nullrente er verdien av vekst veldig viktig. Får du selskap som kan vokse er det bra, sier Næss.

Aksjeeksperten er likevel skeptisk. Han viser til at mange kvalitetsselskaper med «helt ok vekst» likevel får en lav pris.

– Jeg synes det er veldig fristende å tolke det som mer irrasjonelle ting – det har vært populært å handle i aksjer. Småinvestorer kommer inn i hopetall og påvirker det.

Næss ser en spiral, der stadig flere kjøper aksjene fordi de har steget mye, som igjen driver aksjene høyere og fører til flere kjøp. Han forvalter selv aktive fond, som innebærer at han forsøker å gjøre det bedre enn en generell aksjeindeks.

De siste årene har imidlertid såkalte passive fond, som skal gi lik avkastning som børsen og har lave gebyrer, vokst i popularitet.

– Alle disse aksjene som de av oss som sitter og regner på det ikke forstår noe av, de bare stiger. Hvis du ikke forstår noe av dem og ikke kjøper dem, så ser du at den aktive forvalteren får en dårligere avkastning enn indeksen. Så går stadig flere over til indeks, og så får du en spiral.

