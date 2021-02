Nytt Gamestop-byks i minicomeback på Wall Street

Gamestop-aksjen steg mer enn 100 prosent etter en heftig sluttspurt onsdag.

Vis mer byoutline Nicole Pereira / New York Stock Exchange

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Nok en gang kom Gamestop-aksjen i fokus på Wall Street.

En time før børsene stengte begynte aksjen å skyte i været. Oppgangen gikk så fort at handelen ble stanset. Til slutt endte aksjen opp over 100 prosent.

Gamestop-aksjen har vært mye omtalt den siste tiden etter at en rekke småinvestorer fant sammen på nettforumet Reddit og besluttet å kjøpe store mengder aksjer i selskapet som store investeringsbanker har veddet på at vil falle i kurs.

Tidligere onsdag kunngjorde selskapet at finansdirektør Jim Bell vil gå av i mars.

Snuoperasjon

På lik linje med de foregående dagene denne uken, startet også onsdagen med aksjefall på Wall Street, før stemningen snudde for alvor.

Til slutt ble det en onsdag med solid oppgang etter to dager med fall, spesielt for teknologiaksjer.

Industritunge Dow Jones steg mest av de toneangivende indeksene og endte på ny toppnotering på nesten 32.000 poeng.

Slik stengte Wall Street:

S&P 500 opp 1,13 prosent

Nasdaq Composite opp 0,99 prosent

Dow Jones opp 1,35 prosent

Beroligende Fed-sjef

Investorer har nå blitt beroliget etter uttalelser fra Federal Reserve-sjef Jerome Powell, skriver Reuters.

Bekymringen har dreid seg om hvordan det økonomiske landskadet vil se ut når man forhåpentligvis går inn avsluttende fase av pandemien.

Med en massiv stimulipakke som det snakkes om at kan komme på 1.900 milliarder dollar, kombinert med en opplivning av næringslivet og at privatkonsumet vil ta seg opp, ligger mye til rette for sterk prisvekst.

Om det blir tilfelle, vil den amerikanske sentralbanken måtte se på å heve styringsrenten, noe som vil gjøre aksjer – spesielt vekstaksjer – mindre attraktive.

At handelen nå har snudd viser at optimismen knyttet til en gjenåpning av økonomien ser ut til å trumfe denne bekymringen, påpeker Reuters.

Powell sa onsdag ifølge nyhetsbyrået at det kan ta mer enn tre år å nå sentralbankens inflasjonsmål. Det er ifølge Reuters et tegn på at Fed kommer til å holde rentene lave i lang tid fremover.

Boeing-hopp

Det er først og fremst tek-aksjer som har fått gjennomgå de siste dagene, og ved åpning onsdag så trenden ut til å fortsette, da alle de såkalte FAANG-aksjene falt med rundt 1 prosent.

Nasdaq endte som nevnt i positivt terreng, men det var ikke primært drevet av disse tek-gigantene. Ut av kvintetten med Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Alphabet (Google) var det kun Netflix og Alphabet som endte i pluss.

Blant dagens store vinnere finner vi flyprodusenten Boeing. Aksjen endte opp nesten 8 prosent. Dette skjer etter to dager med fall som en reaksjon på nyheten om at en rekke 777-fly ble satt på bakken med motortrøbbel.