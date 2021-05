Brått bitcoin-fall etter melding om etterforskning av verdens største kryptobørs

Binance, verdens største kryptobørs skal være under etterforskning av amerikanske myndigheter. Det skriver Bloomberg, som viser til anonyme kilder. Bitcoin-verdien falt umiddelbart 2.500 dollar etter nyheten.

Binance er verdens største børs for handel av kryptovaluta. Markedet er i stor grad uregulert, men har fått stadig større oppmerksomhet av myndighetene. Vis mer byoutline Darrin Zammit Lupi / Reuters

Bloomberg publiserte saken like før klokken 19 torsdag kveld, og like etterpå falt bitcoin-verdien brått 2.500 dollar. Rundt 20.30 handles én bitcoin for 48.300 dollar, ifølge Coinmarketcap.

Justisdepartementet og skattemyndighetene i USA har vært i kontakt med personer med innsikt i Binances forretninger, ifølge anonyme kilder Bloomberg har vært i kontakt med. Undersøkelsene gjennomføres av tjenestemenn med ansvar for hvitvasking og skatteunndragelse, ifølge mediebyrået.

Binance har vokst enormt siden oppstarten i 2017, er registrert på Caymanøyene og har kontor i Singapore.

– Vi tar våre juridiske forpliktelser svært seriøst og samarbeider med myndighetene, sier Jessica Jung, talsperson for Binance, til Bloomberg.

Utover det har ikke selskapet kommentert opplysningene konkret. Justisdepartementet og skattemyndighetene i USA har valgt å ikke kommentere saken overfor Bloomberg.

Forsterket fall

Tidligere i dag falt bitcoin-kursen fra 55.000 til 47.000 dollar etter en uttalelse fra Tesla-sjef Elon Musk. Det tilsvarte en nedgang på ti prosent.

Musk annonserte at Tesla snur om bitcoin som betaling. På grunn av økningen i bruk av fossile energikilder til utvinning av bitcoin vil ikke lenger selskapet ta imot bitcoin som betaling for bilene sine.

– Kryptovaluta er en god idé på mange nivåer, og vi mener de har en lovende fremtid, men dette kan ikke komme på bekostning av miljøet, skrev Musk på Twitter.

Tidligere uttalelser fra Tesla-sjefen har ført til kraftige svingninger i kryptovalutaen dogecoin. Kryptovaluta generelt er kjent for å ha store svingninger.

