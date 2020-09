Utsetter skatteparadis-debatt til 2021: – Utrolig skuffende

SV er misfornøyd med at stortingsmeldingen om Oljefondet ikke tar opp forholdet til skatteparadiser. Regjeringen vil vente til neste år.

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV). Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Publisert: Publisert: 21. september 2020 20:34

– Det er utrolig skuffende at det ikke kommer noen forslag i Oljefondmeldingen til hvordan Oljefondet kan gå foran i kampen mot skatteparadis, økonomisk kriminalitet og korrupsjon, sier Kari Elisabeth Kaski (SV).

Det har vært svært mye debatt om skatteparadiser i mediene i år, i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet.

Tangen gikk til slutt med på å selge seg ut av fond han eier på Caymanøyene, som milliardæren selv har etablert gjennom hedgefondet AKO Capital.

Løftene hans bidro til å dempe kritikken mot Norges Bank, som opprinnelig hadde gått med på en arbeidsavtale der han skulle få beholde fondsandelene og eierskapet sitt i britiske AKO Capital.

Les på E24+ Fra Sting-konsert til Stortinget: Dette er saken om Nicolai Tangen

Mandag la finansminister Jan Tore Sanner (H) frem årets stortingsmelding om Oljefondet og Folketrygdfondet. Der hoppet han over debatten om skatt og åpenhet.

– Fordi jeg varsler at vi skal arbeide med det frem mot neste melding, sier Sanner til E24.

– Skatt og åpenhet har vært et viktig tema, og det er det fortsatt. Og vi kommer til å jobbe mer med den problemstillingen frem mot meldingen som kommer våren 2021, sier Sanner til E24.

Norges holdning til åpenhet: I stortingsmeldingen om Oljefondet påpeker Finansdepartementet at Norges Bank har et forventningsdokument om skatt og åpenhet, som blant annet sier at skatt bør betales der økonomiske verdier skapes. Norge har som land «en aktiv rolle i det internasjonale arbeidet for økt åpenhet, utveksling av opplysninger og en riktig fordeling av beskatningsrett globalt», skriver departementet. Norge mener at arbeidet med lukkede skattejurisdiksjoner, internasjonal skatteomgåelse og en riktig fordeling av beskatningsrett globalt bør

løses gjennom «konsensusbaserte løsninger». Vis mer vg-expand-down

Les også To av Oljefondets største investeringer ligger i samme skatteparadis som Tangens fond

– Hadde et klart momentum

Kaski mener det haster for store aktører som Oljefondet å ta grep, etter en rekke hvitvaskingssaker også mot store nordiske banker og flere store lekkasjer som dokumenterer problematiske pengestrømmer.

– Nå hadde man et klart momentum. Det er viktig at man strammer til kriteriene og at Oljefondet går i front i arbeidet mot kriminalitet og skatteparadiser, sier Kaski.

– Det ser vi også av den store lekkasjen nå, som viser hvordan pengestrømmene går globalt. Jeg frykter at man ved å utsette dette til i vår, også utsetter det å gjøre noe, sier hun.

Med dette viser hun til lekkasjene som blant annet dokumenterer at storbanker bistår svindlere, kriminelle og oligarker med å flytte penger gjennom tvilsomme transaksjoner, noe som har vært omtalt av Aftenposten.

Les også Utvalg foreslår flere grep: Slik vil de skjerpe Oljefondets etikk

– Ser merkelig ut

Kaski mener at Oljefondet må stille strengere krav til selskaper om skatt og åpenhet. Aktører som Tax Justice Network har i mange år stilt spørsmål ved Oljefondets investeringer og kontorer i jurisdiksjoner med lav skatt.

Oljefondet har varslet at det skal avvikle sine eiendomskontorer i Luxembourg, som det har hatt siden 2011. Fondet har fortsatt eierskap i mange selskaper basert på Caymanøyene.

– Prosessen rundt ansettelsen av Tangen har aktualisert dette, og vi vet at uttalelsene fra Norges Bank og sentralbanksjefen har blitt lagt merke til internasjonalt. Det ser merkelig ut at man ikke tar tak i det i en sånn melding, sier Kaski.

Les også Equinor har i en årrekke vært partner med beryktet nettverk

Strengere mot hvitvasking

Det SV-representanten mener haster mest er å få gjennomført noen av forslagene fra et utvalg ledet av professor Ola Mestad. I sommer kom det med flere forslag etter å ha gått gjennom etikken i Oljefondet.

– Det viktigste er å gjøre de etiske retningslinjene tydeligere rundt økonomisk kriminalitet og hvitvasking, slik Mestad-utvalget anbefalte, sier Kaski.

– Mestad-utvalget anbefalte å ta disse spørsmålene tydeligere inn i reglene for uttrekk. SV kommer til å foreslå dette i behandlingen av meldingen i høst, sier hun.

Les på E24+ Derfor eies fem av Norwegians fly fra Caymanøyene

Alibaba og Tencent

Hun mener at regjeringen også kunne ha varslet en gjennomgang av Oljefondets portefølje. Aftenposten/E24 skrev i forrige måned at Oljefondet er investert i over 300 selskaper på Caymanøyene.

Fondet har blant annet investert 60 milliarder kroner i kinesiske Alibaba og 53 milliarder i kinesiske Tencent, som begge er registrert på Caymanøyene.

– Oljefondet er tungt investert i skatteparadiser. Da må man stramme til i forventningsdokumentet om skatt og åpenhet, og bidra til at vi får trukket oss ut av de skatteparadisene der vi er tungt inne, sier Kaski.

Skal fondet bli strengere og trekke seg helt ut av alle selskaper registrert i slike jurisdiksjoner, vil det potensielt kunne gå ut over avkastningen. Kaski er ikke kategorisk på at fondet umiddelbart skal ut av alle slike selskaper.

– Man må gjøre en vurdering av hvorfor de er i skatteparadis, og hva man kan oppnå gjennom selskapsdialog og gjennom forventningsdokumentene, sier hun.

Les på E24+ Dette blir Tangens første utfordringer som Oljefondssjef