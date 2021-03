Norwegians skjebne skal avgjøres i irsk rettssal: Ingen kreditorer motsetter seg redningsplanen

Den to dager lange høringen som kan avgjøre Norwegians skjebne er i gang. Ingen av kreditorene motsetter seg redningsplanen som den irske dommeren nå skal si «ja» eller «nei» til.

Konsernsjef Jacob Schram (t.v.) og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian. Arkivbilde. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Like etter klokken 12:00 norsk tid torsdag startet høringen om Norwegians konkursbeskyttelse og foreslåtte redningsplan i den irske «High Court» i Dublin.

Under gjennomgangen kom det frem at ingen av kreditorene som er aktører i saken motsetter seg redningsplanen som nå ligger på bordet.

De kreditorene som uttalte seg gjennom sine advokater var enten positive eller nøytrale til forslaget.

Kreditorlisten er den reneste «who’s who» i internasjonal luftfart.

På listen finner man blant annet Boeing, Airbus, en rekke leasingselskaper, Lufthansa Technik, Rolls-Royce, en rekke finansinstitusjoner som Wells Fargo, konsulentselskapet Boston Consulting Group, det norske Garantiinstituttet for eksportkreditt og obligasjonseiere – representert av Nordic Trustee.

Ukjent investor vil satse en milliard

Som et ledd i redningsplanen må Norwegian hente minst 2,3 milliarder kroner i frisk kapital i den varslede emisjonen.

Dette kommer på toppen av de 400 millioner kronene i emisjonen som rettes mot eksisterende investorer og de 1,875 milliardene i hybridkapital, der den norske staten skal stille med 1,5 milliarder.

– Det har allerede vært diskusjoner med anerkjente investorer (...) Ledelsen er trygge på at man vil sikre støtte hos disse investorene, sa Paul Sreenan, advokat for den irske examineren om emisjonen.

Advokaten bekreftet samtidig et av ryktene som har gått om Norwegian den siste tiden, og som har blitt omtalt av Finansavisen:

– Examineren har mottatt bekreftelse fra en investor som under visse vilkår vil investere én milliard kroner i emisjonen, sa Sreenan videre, uten å si hvem denne investoren er.

– DNB Markets har også uttrykt trygghet på at det skal være mulig å gjennomføre den planlagte emisjonen, med den informasjonen de sitter på, sa Sreenan videre.

En irsk og en norsk prosess

Norwegian ble takket være coronapandemien sendt ut i sin største krise noensinne. Restruktureringen man nå forsøker å få til er den andre under pandemien.

Norwegian har søkt og fått innvilget konkursbeskyttelse i både Irland og Norge, for både det irske flyselskapet Norwegian Air International, flyeierselskapet Arctic Aviation, morselskapet Norwegian Air Shuttle og en rekke datterselskaper.

Den norske rekonstruksjonen i Oslo byfogdembete følger hakk i hæl etter den irske, og det er i realiteten det samme redningsforslaget som presenteres der.

Norwegian har lagt opp et løp der kreditorene som stemmer ja i Irland også forplikter seg til å stemme ja i den norske prosessen, slik at man unngår å snuble i innspurten av redningsoperasjonen.

Advokaten til den irske examineren, som forvalter selskapet under den irske konkursbeskyttelsen, ber dommeren om at man setter 26. mai som gjennomføringsdato for redningsplanen.

Les mer om Norwegians redningsplan her. Norwegians aksjonærer har allerede godtatt planen på et aksjonærmøte forrige uke. Norwegian har også fått den irske domstolens samtykke til å kvitte seg med en rekke fly.

Fra 10.215 til 3.300 ansatte

Under høringen kom det frem at Norwegian tror de vil ha totalt 3.300 ansatte fordelt i 18 land etter restruktureringen.

Norwegian hadde på det meste 10.215 ansatte ved utgangen av 2018.

Tidligere har Norwegian kun villet indikere at de vil ha et sted mellom 3.000 og 3.500 ansatte. Tallet er rundt en tredjedel av antallet ansatte som Norwegian hadde før coronapandemien slo til.

De viktigste punktene i redningsplanen til Norwegian er som følger:

Langdistansesatsingen med Boeing 787 Dreamliner legges ned

Antallet kortdistansefly (Boeing 737) skal mer enn halveres til 53 fly (50 i drift, 3 i reserve)

Total gjeld (brutto) skal reduseres til rundt 20 milliarder

Man skal fokusere på det norske og nordiske markedet, med ruter til de mest populære destinasjonene i Europa.

Det skal hentes inn 4,5 milliarder kroner i frisk kapital, fordelt slik: 400 millioner i emisjon mot eksisterende aksjonærer, inntil 2,6 milliarder fra nye investorer og inntil 1,875 milliarder i hybridkapital (hvorav staten stiller med 1,5 milliarder)

Usikret gjeld får igjen 5 prosent dividende i kontanter og obligasjoner

De eksisterende aksjonærene blir i utgangspunktet sittende med 4,6 prosent av selskapet, kreditorer 25,4 prosent og nye investorer med 70 prosent – inkludert de gamle aksjonærene og kreditorene.

Konverteringskurs på gjeld er 8,23 kroner, mens emisjonen kan bli priset rundt 6 kroner (ifølge E24s beregninger)

