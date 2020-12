Equinor selger Doggerbank-andel til Eni for 2,4 milliarder

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: 4. desember 2020 08:03

Avtalen omfatter salg av ti prosent av havvindprosjektene Doggerbank A og B i Storbritannia, ifølge en pressemelding.

Kjøperen, det italienske oljeselskapet Eni, blar opp 202,5 millioner pund for eierandelen. Det tilsvarer nær 2,4 milliarder kroner med dagens valutakurser.

Eni har samtidig inngått en avtale om å kjøpe en eierandel på ti prosent fra prosjektpartneren SSE. Det betyr at Eni vil eie 20 prosent av Dogger Bank A og B etter de to kjøpene.

Vilkårene i SSE sitt nedsalg er de samme som i Equinors salg, ifølge meldingen.

De andre eierne vil være SSE med en andel på 40 prosent, og Equinor med en andel på 40 prosent.

Fornøyd med kjøpet

– Det er en stor mulighet for Eni å komme inn i offshore vind i Nord-Europa for å tilegne ytterligere kompetanse innen sektoren, takket være samarbeid med to av industriens ledende selskaper, sier Eni-sjef Claudio Descalzi i meldingen.

Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, sier at dette er selskapets tredje havvindtransaksjon på under to år.

– Vi viser nok en gang vår evne til å skape verdi fra våre fornybarprosjekter. Salget er i tråd med strategien vår. Vi sikrer tidlig tilgang i stor skala til attraktive områder, og utnytter deretter vår teknologi og erfaring for å modne frem prosjektene og redusere risiko.

– Avtalen er et nytt godt eksempel på verdiskaping gjennom våre havvindsprosjekter, sier Pål Eitrheim, sier han.

Finansiering på 65 mrd.

Equinor og SSE meldte i slutten av av november at de var klare med finansieringen av de to første fasene av Doggerbank til 65 milliarder kroner.

Ifølge selskapene var dette den største finansieringen av et havvindprosjekt noensinne.

Ifølge Rystad Energy kan Doggerbank måle seg med de aller største olje- og gassprosjektene i verden i første halvdel av 2020-tallet.

Prosjektet bygges ut i tre faser, og de to første blir på over 2.400 megawatt. Totalt er prosjektet på 3.600 megawatt.

Til sammen kan de levere rundt fem prosent av Storbritannias anslåtte elektrisitetsproduksjon, ifølge Equinor.

– Dogger Bank er den største vindparken under utbygging i verden, og vi er glade for å ønske Eni velkommen som ny partner, sier Eitrheim

I Doggerbank C vil fortsatt Equinor og SSE sitte med en eierandel på 50 prosent hver.