Equinor selger Doggerbank-andel til Eni for 2,4 milliarder

Det italienske oljeselskapet Eni kjøper seg inn i storprosjektet Doggerbank.

PROSJEKT I VERDENSKLASSE: Havvindprosjektet Dogger Bank er større enn de fleste olje- og gassprosjekter, og blir det sjette største offshoreprosjektet i verden i perioden 2020–2026, ifølge Rystad Energy. Vis mer byoutline Equinor

Asgeir Aga Nilsen

Kjetil Malkenes Hovland

Publisert: Oppdatert: 4. desember 2020 08:40 , Publisert: 4. desember 2020 08:03

Avtalen omfatter salg av ti prosent av havvindprosjektene Doggerbank A og B i Storbritannia, ifølge en pressemelding.

Kjøperen, det italienske oljeselskapet Eni, blar opp 202,5 millioner pund for eierandelen. Det tilsvarer nær 2,4 milliarder kroner med dagens valutakurser.

Eni har samtidig inngått en avtale om å kjøpe en eierandel på ti prosent fra prosjektpartneren SSE. Det betyr at Eni vil eie 20 prosent av Doggerbank A og B etter kjøpene.

Vilkårene i SSE sitt nedsalg er de samme som i Equinors salg, ifølge meldingen.

De andre eierne vil være SSE med en andel på 40 prosent, og Equinor med en andel på 40 prosent. I Doggerbank C vil fortsatt Equinor og SSE sitte med en eierandel på 50 prosent hver.

Fornøyd med kjøpet

– Det er en stor mulighet for Eni å komme inn i offshore vind i Nord-Europa for å tilegne ytterligere kompetanse innen sektoren, takket være samarbeid med to av industriens ledende selskaper, sier Eni-sjef Claudio Descalzi i meldingen.

Eni varslet i mars ambisiøse klimamål. Blant annet ville selskapet øke sin kapasitet innen fornybar energi til 55.000 megawatt innen 2050. Innen 2025 skal selskapet ha sikret seg 5.000 megawatt kapasitet.

Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, sier at dette er selskapets tredje havvindtransaksjon på under to år.

– Vi viser nok en gang vår evne til å skape verdi fra våre fornybarprosjekter. Salget er i tråd med strategien vår. Vi sikrer tidlig tilgang i stor skala til attraktive områder, og utnytter deretter vår teknologi og erfaring for å modne frem prosjektene og redusere risiko.

– Avtalen er et nytt godt eksempel på verdiskaping gjennom våre havvindsprosjekter, sier han.

Nylig bokførte Equinor en gevinst på ni milliarder på salget av deler av to prosjekter i USA til BP.

Selskapet solgte i fjor en fjerdedel av den Eon-opererte havvindparken Arkona i Tyskland til et Credit Suisse-fond for fem milliarder kroner.

Finansiering på 65 mrd.

Equinor og SSE meldte i slutten av november at de var klare med finansieringen av de to første fasene av Doggerbank til 65 milliarder kroner.

Ifølge selskapene var dette den største finansieringen av et havvindprosjekt noensinne.

Ifølge Rystad Energy kan Doggerbank måle seg med de aller største olje- og gassprosjektene i verden i første halvdel av 2020-tallet.

Prosjektet bygges ut i tre faser, og de to første blir på over 2.400 megawatt. Totalt er prosjektet på 3.600 megawatt.

Til sammen kan de levere rundt fem prosent av Storbritannias anslåtte elektrisitetsproduksjon, ifølge Equinor.

Lange strømavtaler

Utbyggerne av Doggerbank har valgt verdens største turbin, amerikanske GEs Haliade-X på 13 megawatt.

Strømmen fra Doggerbank skal selges på 15-årige avtaler. Danske Ørsted skal kjøpe 40 prosent av strømmen, mens Shell skal kjøpe 20 prosent. Equinor kjøper også 20 prosent av strømmen gjennom datterselskapet Danske Commodities, og SSE skal kjøpe de resterende 20 prosentene.

Blant leverandørene til Doggerbank-prosjektet er norske Aibel som skal levere omformerplattformer for strøm, og OHT som skal installere turbinfundamenter med et nytt skip som nå er under bygging i Kina.

