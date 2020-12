Over 4.600 svensker har kjøpt Norwegian-aksjen den siste uken

Norwegian-aksjen skyter opp etter konkursbeskyttelse i Norge og Irland, en oppgang eksperter skjønner lite av. – Du kan ikke regne hjem noen verdi, sier forvalter.

KJEMPER FOR OVERLEVELSE: Norwegian har fått innvilget konkursbeskyttelse i Norge og Irland., Her Arkivbilde av corona-parkerte Norwegian-fly. Vis mer byoutline Carina Johansen / NTB

Publisert: Publisert: 8. desember 2020 14:00

Hos nettmegleren Avanza i Sverige har Norwegian blitt den mest populære utenlandske aksjen. 52.785 kunder eier nå flyaksjen, en oppgang på 4.174 bare den siste uken.

Norwegian-appetitten er høy også hos Nordnet-kundene. Antallet kunder i Sverige med Norwegian-aksjer har økt med 463 på en ukes tid, mens 1.245 flere norske kunder har kjøpt i perioden.

Hvis man ser på alle de nordiske landene er økningen på 2.880 eiere hos Nordnet.

– Jeg tror at mange ser et stort potensial om selskapet overlever og den akutte krisen går over, skriver spareøkonom Nicklas Andersson i Avanza i en e-post til E24.

– Men risiko og avkastning hører sammen, det er formodentlig derfor vi ser at våre kunder investerer en beskjeden sum, legger han til.

Skjønner ikke kurshopp

Norwegian har de siste dagene tatt flere grep i kampen for å overleve, etter at passasjertallet har sviktet som følge av reiserestriksjonene under pandemien – en krise som rammer hele luftfarten.

Tirsdag fikk flyselskapet innvilget konkursbeskyttelse i Norge, dagen etter at domstolen i Irland ga beskyttelse for flere irske datterselskaper og det norske morselskapet.

På Oslo Børs blir aksjen sendt opp nærmere 13 prosent på nyhetene, en oppgang som er vanskelig å forstå, mener flere profesjonelle investorer.

– Det sier litt om at det er casino-investorer som er i den aksjen. Du kan ikke regne hjem noen verdi på den, sier forvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg.

– Jeg forstår det ikke, sier investor Jan Petter Sissener om kursoppgangen.

Konkursbeskyttelsen gir selskapet flere måneder med pusterom fra kreditorene. Jobben i mellomtiden er å sy sammen en redningspakke som kutter gjelden og sørger for frisk kapital.

Prosessen innebærer vanligvis at dagens aksjer blir lite verdt, fordi aksjeantallet øker dramatisk når ny kapital kommer inn og gjeld blir gjort om til aksjer.

Norwegian-aksjen var på det meste opp 24 prosent tirsdag, før oppgangen dempes. Siden januar er aksjen fortsatt ned 99 prosent.

– Risikoen er veldig høy

Ifølge Avanza har deres kunder i gjennomsnitt Norwegian-aksjer for rundt 2.700 svenske kroner.

– Risikoen er veldig høy, derfor synes jeg det er bra at man ikke legger alle pengene sine i aksjen, sier spareøkonom Andersson.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet peker også på høy usikkerhet.

– Hvis jeg skulle investert i Norwegian-aksjen ville jeg ventet til denne prosessen er over, etter at man er ferdig med restruktureringen og det er mer positive makronyheter. Det er for usikkert hva som skjer nå.

Eriksrød i Alfred Berg mener flere brikker må falle på plass for at aksjen igjen skal bli et mulig investeringsobjekt.

– Man må konvertere gjelden til egenkapital. Det er liv laga for selskapet, men kapitalstrukturen er helt feil, sier han.