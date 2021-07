Går på børs midt i fellesferien: – Vi kunne og burde gjort det før

Havila Kystruten skal hente opp mot en halv milliard og børsnoteres i et sommerstille kapitalmarked. Sjefen vedgår at timingen ikke er optimal.

KLAR FOR BØRS: Havila Kystruten og konstituert toppsjef Arne Johan Dale står for sommerens foreløpig største børsnotering. Vis mer byoutline Havila

Tirsdag sprakk nyheten om at Havila Kystruten skal hente 450–500 millioner kroner i ny egenkapital og gå på børs «innen utløpet av juli».

Nær halvparten av beløpet er garantert av et konsortium, så dermed må rundt en kvart milliard ekstra lokkes ut av investorer i feriemodus de neste ukene.

– Vi kunne gjort det før, og burde gjort det før, så vi unngikk fellesferien. Men vi har ventet på en bekreftelse på når de første skipene våre blir levert fra verft. Nå har vi fått det, og da var det også naturlig å gjennomføre transaksjonen nå, sier Arne Johan Dale til E24.

Han er konstituert adm. direktør i Havila Kystruten, i påvente av at tidligere Hurtigruten-topp Bent Martini overtar roret.

På grunn av karantene fra sin tidligere arbeidsgiver kan ikke Martini starte i jobben før 9. august. Dermed er det Dale som har fått ansvaret med å selge inn satsingen til nye investorer.

Ifølge Havila Kystruten skal pengene fra emisjonen «sikre selskapet tilstrekkelig likviditet til forberedelser og leveranse og sette i drift de fire kystruteskipene når de leveres fra Tersan-verftet i Tyrkia».

– Etter hvert som vi får båtene levert skal vi fylle dem med teknologi, og det er disse investeringene vi nå skal finansiere, sier Dale.

Peker på sterkt syndikat

I starten av juni uttalte Einar Andreas Kindberg, leder for egenkapitaltransaksjoner i SpareBank 1 Markets, til E24 at noteringsmarkedet i Oslo er «oppe i rundt fire uker til».

– Etter sankthans lukkes bøkene gradvis før sommeren, ettersom investorene vil låse inn første halvårs avkastning. Det kan nok derfor tenkes at noen transaksjoner skyves over sommeren, sa Kindberg den gang.

Nå er meglerhuset hyret inn som finansiell rådgiver og tilrettelegger for Havila Kystruten, sammen med Fearnley Securities.

– Det er riktig som du påpeker, og som vi nevnte tidligere, at aktiviteten i transaksjonsmarkedet har tatt seg gradvis ned før juli, sier Kindberg til E24 nå.

Han viser til statistikk fra Dealogic som viser at det kun er gjennomført fire emisjoner eller nedsalg etter sankthans, med nedsalget på 991 millioner i Crayon for hovedeier One Equity Partners som det største.

– Når det gjelder Havila Kystruten, gjennomførte vi pre-sound (innledende, red.anm.) møter mot et lite knippe investorer for 1–2 uker siden. Tilbakemeldingen fra disse var veldig positiv. Et solid cornerstone-syndikat med blant annet Nordea Investment Management, MP Pensjon, Farvatn Capital og Fondsfinans Norge kom på plass, og på basis av dette anbefalte vi selskapet å igangsette transaksjonen selv om vi skriver juli, sier Kindberg.

Ser begrenset risiko for nye forsinkelser

Havila Kystrutens fire skip ble bestilt etter at skipsreder Per Sævik og hans Havila-konsern i 2018 sikret en ti år lang kontrakt med staten om drift av fire av de 11 kystrutene mellom Bergen og Kirkenes. De resterende syv gikk til Hurtigruten.

To av de fire første skipene skulle opprinnelig vært klare til å starte seilingene ved nyttår, men byggingen er blitt forsinket både som følge av covid-19 samt økonomiske problemer på et av verftene.

PRIMUS MOTOR: Skipsreder Per Sævik vil fortsatt eie halvparten av Havila Kystruten etter børsnoteringen. Vis mer byoutline Elias Dahlen

Ifølge Dale har selskapet frem til nå blitt finansiert løpende av aksjonærlån fra Havila Holding, kontrollert av skipsreder Per Sævik og hans familie.

– Dette vil fortsatt være vår primære kapitalkilde inntil vi får hentet penger i markedet, sier Dale.

De to første skipene, Havila Capella og Havila Castor, ventes levert fra verftet innen henholdsvis utgangen av juli og september. Havila Kystruten varsler en ny oppdatering av denne tidsplanen 20. juli.

– Hvor stor er risikoen for nye forsinkelser fra verftet?

– Vi regner med at den er begrenset. Nå er ferdigstillelsesgraden så høy at det ikke kan bli for store avvik, sier Dale.

Prises til 765 millioner

I tirsdagens pressemelding opplyses det at Sævik-familien fortsatt vil eie mer enn halvparten av Havila Kystruten gjennom Havila Holding.

Prisen per aksje i emisjonen er blitt satt til 22,50 kroner, noe som tilsvarer en verdsettelse av selskapet før kapitalinnhentingen på 765 millioner kroner.

Flåten vil bestå av «verdens mest miljøvennlige cruiseskip» ifølge selskapet selv, og skal drives på en kombinasjon av flytende naturgass og strøm.

«VERDENS MEST MILJØVENNLIGE»: Havila Kystrutens nye skip. Vis mer byoutline Havila

I investorpresentasjonen utarbeidet i forbindelse med emisjonen beskrives «solide utsikter for lønnsomhet», med offentlige kontrakter som sikrer en minimumsinntekt på 285 millioner kroner årlig.

Nybyggfinansieringen beskrives også som svært attraktiv, og selskapet oppfyller også kravene for ytterligere økonomisk støtte på 327 millioner kroner på grunn av skipenes miljøprofil.