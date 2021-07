Apple knuser forventet omsetning: 8 milliarder over

Apple leverte en omsetning på 81,4 milliarder dollar, og et resultat på 21,7 milliarder dollar, da de la frem kvartalstall tirsdag kveld.

Apple leverte en omsetningen i deres regnskapsmessige tredje kvartal på 81,4 milliarder dollar, opp fra 59,7 milliarder dollar i samme periode i fjor. Det er en økning på 36 prosent.

Nettoresultatet ble 21,7 millioner dollar for tremånedersperioden, fremgår det fra selskapets kvartalsrapport. Det er det høyeste resultatet for et tredjekvartal noensinne. Det tilsvarer 192.7 milliarder norske kroner.

På forhånd var forventet omsetning på 73 milliarder dollar og nettoresultat på 17 milliarder dollar, ifølge Dow Jones Newswires.

Apple opererer med avvikende regnskapsår. Dette betyr at regnskapsåret for teknologigigantens del starter i oktober og avsluttes i utgangen av september hvert år. Dette tilfelle betyr det at kvartalet april til juni, er kalenderens andre kvartal, men for Apple er det dets tredje.

Nye iPhone-brukere dro inntektene opp

Av omsetningen var følgende poster de største:

iPhone-salg sto for 39,57 milliarder dollar av omsetningen, som er opp 50 prosent fra året før.

Mac-salg bidro med 8,24 milliarder dollar i inntekter, som er opp 16 prosent fra året før.

Inntekter fra andre tjenester sto for 17,48 milliarder dollar, som er opp 40 prosent fra året før.

Spesielt var inntektene fra nye brukere som har byttet ut android-mobilen sin med sin første iPhone viktig. Det skriver CNBC som intervjuet Apple-sjefen Tom Cook tirsdag.

– Vi så en sterk to-sifferet økning fra både kunder som oppgraderte til en nyere iPhone og de som byttet til sin første, sa han til nyhetsbyrået.

Ved siden av forventning av sterke salgstall for Apples 5G telefoner, var inntektene for andre tjenester høye i tredje kvartal. Apple-sjefen Tom Cook fortalte CNBC tirsdag at selskapet satte inntektsrekorder for både musikk, skytjenester, annonsetjenester og betalingstjenester i det siste kvartalet.

Rettssaker og tilsynsmyndigheter

Flere av tjenestene levert av Apple har det siste kvartalet blitt møtt av tilsynsmyndigheter med varsler og rettssaker.

I juni kom kongressen i USA med fem nye lovforslag som skal tvinge tek-giganter i USA til å minke monopolmakten til blant andre Apple. De skal også tvinge tek-giganter som Apple til å betale mer inn til det offentlige, om de kjøper opp konkurrenter i tek-markedet.

Tidligere i kvartalet fikk Apple et formelt varsel tilsendt av EU for misbruk av markedsmakt og hindring av fri konkurranse for musikkstrømmetjenester. Konkurransekommissær i EU, Margrethe Vestager, mente Apple tar for høye gebyrer fra konkurrentene i app-butikken. Apple avviste EU-anklage tilbake i april.

– Vi mener at myndigheters innflytelse er den største trusselen mot Apple-aksjer, skriver analytiker hos D. A Davidson & Co, Tom Forte, ifølge Reuters.

I mai ble Apple saksøkt av spillselskapet Epic Games for det de mente var misbruk av markedsmakt. De så seg lei av å måtte betale det de anså som en for stor del av kaken, hver gang noen lastet ned deres spill i App-store. Mobilselskapet Apple begrunner dette på sin side med at de er nødt til å bruke store summer på sikkerheten for brukerne.