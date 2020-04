Frykter interessekonflikter for Oljefondet-sjefen: – Burde legge frem en fullstendig oversikt

Nicolai Tangen og Norges Bank bør kunne dokumentere at han ikke har interessekonflikter som ny leder for Oljefondet, mener flere professorer.

NY SJEF: Hedgefondforvalter Nicolai Tangen tar over som leder for Oljefondet i september. Vis mer Nina E. Rangøy

Publisert: Publisert: 22. april 2020 14:46

Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen har siden 2002 hatt midler i en trust på Jersey, og siden 2005 har han drevet hedgefondet AKO Capital som har basert sin virksomhet på Cayman-øyene.

Det er usikkert hvilke aktører som har vært Tangens kunder i AKO Capital, og hva Tangen har gitt av opplysninger om dette til Norges Bank.

Ifølge sentralbanken skal Tangens trust nå avvikles, og pengene skal overføres til en stiftelse kalt AKO Foundation.

For at offentligheten skal ha tillit til prosessen, bør det legges frem dokumentasjon på at han ikke har uheldige bindinger, mener flere professorer.

– Norges Bank og Nicolai Tangen selv har lagt stor vekt på at han har kuttet alle bånd som kan tenkes å skape interessekonflikter for ham som ny leder for Oljefondet. Han burde legge frem en fullstendig oversikt over sine forretningsmessige avtaler og stiftelsesdokumentene for sine truster, sier professor Guttorm Schjelderup ved NHH til E24.

– Hvis han ikke kan legge frem dette, er det vanskelig å vite at han har kuttet båndene og at det ikke er interessekonflikter, legger han til.

Schjelderup mener at også offentligheten bør få innsyn i Tangens dokumentasjon, for at befolkningen skal kunne ha tillit til den nye sjefen for Oljefondet.

– Dette burde også kunne legges frem for offentligheten, det er tross alt en viktig stilling og våre skattepenger som betaler Tangens stilling, sier professoren.

– Hvis vi ikke får se Tangens stiftelsesdokumenter, må vi bare stole på hans ord. Det holder ikke. Det er omtrent som at du skal ansette en jobbsøker som sier at han har en viss utdannelse, men at han ikke trenger å dokumentere det, legger han til.

NHH-professor Guttorm Schjelderup. Vis mer NHH

– Har en jobb å gjøre

Professor Tina Søreide støtter sin kollega på NHH.

– Det er viktig at Norges Bank har en tillitvekkende prosess. Her bør man nok se nøyere på utvelgelsen av Tangen i søknadsprosessen, og på hemmeligholdet knyttet til skatteparadiser, sier Søreide til E24.

Hun etterlyser uavhengige undersøkelser av AKO Capitals kunder og Tangens bakgrunn, for å sikre tillit til prosessen.

– Kanskje er alt bra, og han beskrives jo som en flink, grundig, sosial og sjenerøs person. Det kan godt være at han er en super leder for fondet, men de spørsmålene som har kommet er betimelige, og Norges Bank har en jobb å gjøre for å sikre at folk tenker på dette som en legitim prosess, sier hun.

NHH-professor Tina Søreide. Vis mer Marit Hommedal / NHH

Fortsatt i diskusjoner

Norges Bank sier at de vil tillate Nicolai Tangen å eie midler som blir forvaltet av de ulike AKO Capital-fondene selv etter at han blir Oljefondet-sjef. Selv er Tangen ganske ordknapp om sitt fremtidige forhold til AKO Capital.

– Dette er ting mine compliance-folk snakker med compliance-menneskene i Norges Bank om, skriver Tangen i en e-post til E24.

– Hvor mye vil du eie i virksomheten, og hvordan skal dette organiseres for ikke å komme i konflikt med din nye rolle?

– Dette er også ting de snakker om, skriver Tangen.

Den nye sjefen for Oljefondet opplyser at han personlig sitter på rundt 2,5 milliarder kroner i bankinnskudd og 4,5 milliarder kroner som forvaltes av fond.

SV stiller spørsmål

SV har stilt en rekke skriftlige spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner om Tangens finansielle interesser, hans bånd til skatteparadiser og Norges Banks praktisering av offentlighetsloven i ansettelsesprosessen.

– Det er et viktig spørsmål om Norges Bank har fått innsikt i hele strukturen, med fond og truster i skatteparadiser. Det går ikke frem av de svarene Norges Bank har gitt så langt. Jeg mener vi må ha et klart svar på det. Dette er strukturer som er konstruert for å være uoversiktlige, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV) til E24.

– Jeg mener det er gode grunner til at dokumentasjonen på selskapsstrukturen burde være offentlig, for at det skal være mulig for folk å ettergå. Og så synes jeg det er uklart om Tangen har kuttet alle bånd. Det må definitivt dokumenteres, sier Kaski.

– Er det ikke nok at han sier at han har gjort det?

– Nei, det er ikke nok, sier hun.

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski. Vis mer Vidar Ruud

– Alt er ikke skurkaktig

Onsdag var sentralbanksjef Øystein Olsen i møte med bankens tilsynsorgan, Norges Banks representantskap. E24 har ikke fått kontakt med Olsen.

Sentralbanksjefen har erkjent at skatteparadiser kan misbrukes til blant annet hvitvasking, men understreker at det også kan brukes til gode formål. Slike jurisdiksjoner brukes også til å forvalte penger av ideelle organisasjoner, Fritt Ord, pensjonskasser, universiteter og sykehus, sier han.

– Alt som skjer der er ikke av skurkaktig karakter, sa Olsen til NRK Debatten tirsdag.

Olsen forklarte at den nye sjefen for Oljefondet vil avvikle sin trust på Jersey i forbindelse med at han tar over som leder for fondet.

– Dette skal Nicolai Tangen avvikle. Ansettelsesutvalget brukte mye tid med Nicolai Tangen for å drøfte hans nåværende forbindelser, hans nåværende økonomiske relasjoner og hvordan dette skal være etterpå. Dette skal avvikles, sa Olsen.

I en redegjørelse 20.april opplyste Norges Bank at den hadde kontaktet minst 12 ulike referanser før Tangen ble ansatt. Det ble gjort en rekke avklaringer for å sikre at Tangen kunne tilbys jobben.

«Dette omfattet blant annet forhold knyttet til AKO Capital, AKO trust og AKO Foundation samt skattemessige forhold», skrev sentralbanken.