Over 400 oljemilliarder borte på Børsen: – Oljemarkedets hundreårsbølge er godt på vei

Viruskrise og priskrig i oljemarkedet har gitt oljeaksjene på Oslo Børs bank. – Kommer til å knekke oljemarkedet i to om bare noen måneder, sier analytiker, som advarer om mer aksjejuling.

TUNGT NED: Grafen viser utviklingen i energiindeksen på Oslo Børs den siste måneden. Indeksen består av blant flere oljeselskaper og leverandørselskaper innenfor sektorer som rigg og seismikk. Vis mer Marius Lorentzen / E24

Publisert: Publisert: 30. mars 2020 13:50

Olje- og oljeserviceaksjene på Oslo Børs har fått hard medfart i takt med at oljeprisen har rast til sitt laveste nivå på 17 år.

På ukens første dag med handel fortsetter flere av aksjene å få juling.

Samlet har over 400 milliarder kroner i markedsverdi blitt barbert bort for selskapene som inngår i energiindeksen siden starten av året.

– Så langt har det vært begredelig ettersom oljeprisen er sterkt påvirket av coronaepidemien. Og det kommer til å bli betydelig verre, sier oljeanalytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux til E24.

– Ingen steder å gjemme seg

Oljeprisfallet skyldes en «dobbeltsmell» for oljemarkedet.

På grunn av coronaviruset barberes verdens etterspørsel etter olje. Samtidig er det også lansert en priskrig av Saudi-Arabia og Russland, der store mengder olje skal pumpes inn i et marked der det allerede er for mye olje.

– Oljemarkedets hundreårsbølge er godt på vei. Kommer det ikke noe grep fra Opec og resten av verden, kommer vi til å se tall vi aldri har sett i oljemarkedet tidligere. Dette er en hendelse for historiebøkene og den er dessverre i negativ forstand, sier oljeanalytiker Holte.

Kepler Cheuvreux estimerer et overtilbud på 15 millioner fat per dag i andre kvartal.

– Det er en overproduksjon vi ikke har sett maken til i oljemarkedet i moderne historie. Overproduksjonen i andre kvartal kommer til å være så fenomenal at det ikke er noen steder for oljen å gå. Så med mindre det ikke kommer et globalt kutt er ikke oljemarkedet fungerende inn mot sommeren, advarer Holte.

Han mener det er «ingen steder å gjemme seg» for investorene.

– Så for dem som har mulighet, er det best å ikke eie oljeaksjer i det hele tatt. Men for dem som må, er vi tydelige på at Equinor og Lundin Petroleum er de tryggeste, sier Holte og viser til god balanse og likviditet.

– Irrelevant hva bare Opec gjør

Holte fremhever at oljekartellet Opec og resten av de oljeproduserende landene globalt må ta grep og kutte i produksjonen sin for å redde oljemarkedet.

Flere har påpekt at verdens oljelagre bare om et par måneder vil være helt fulle.

– Nå fylles lagrene i rekordtempo. 25 millioner fat per dag med etterspørsel er borte og verdens oljetankere er ikke nok. Det er irrelevant hva bare Opec gjør, så lenge ikke Saudi-Arabia setter ned produksjonen sin til null. Det må et globalt kutt til, sier Holte.

Analytikeren reagerer på dem som mener det er på tide å dra på bunnfiske etter oljeaksjer.

– Det er påfallende at ikke flere ser at dette kommer til å knekke oljemarkedet i to om bare noen måneder. Så for alle som tror at lav oljepris er en god kjøpsmulighet for oljeaksjer, så tror jeg at jeg ville ha ventet litt.

Meglerhus: Handler om å overleve

Oljeprisen ligger nå på rundt 22 dollar fatet, som betyr at oljeselskapene må kutte investeringene sine kraftig.

Kuttene rammer en leverandørindustri som fra før var tynget, med flere gjeldstyngede selskaper og markeder med stor overkapasitet.

I en analyse sist uke påpekte Sparebank 1 Markets at det nå «handler om å overleve» for både riggselskapene og seismikkselskapene.

Meglerhuset fremhever at flesteparten av riggselskapene har stupt på børs i år, men advarer mot at bunnen ikke nødvendigvis er nådd.

– Det kan friste å fange fallende kniver, men vi mener man bør være forsiktig.

De tror riggselskapene vil håndtere kanselleringer av kontrakter dårligere nå enn tidligere. Kanselleringene har allerede begynt å renne inn og flere skal det bli, spås det.

– Vi så det samme under forrige nedgangsperiode, men vi tror riggselskapene nå har mindre beskyttelse. Vi har allerede sett termineringer som vi ikke tror blir kompensert i det hele tatt.

Ikke sektoren å pøse inn penger

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Wealth Management mener oljeprisen kommer til å holde seg lav lenge.

Han sier at det da er viktig å velge «solide aksjer», og peker på seismikkselskapet TGS og undervannsentreprenøren Subsea 7, da de har henholdsvis netto kontanter og svært lite gjeld.

Næss fremhever at han synes investorer ikke bør pøse pengene sine inn i oljerelaterte aksjer bare fordi de har falt mye på kort tid.

– Selv om det er mange billige aksjer her så vil den lave oljeprisen medføre at det ikke er den sektoren hvor man bør ha en for stor del av investeringene, sier han.