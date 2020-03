Tung start på uken i markedene: – Historisk oljepriskollaps

Oljeprisen fortsetter den oppsiktsvekkende nedgangen, mens Tokyo-børsen faller kraftig.

Fotgjengere med munnbind går forbi et elektronisk brett som viser aksjekurser på Tokyo-børsen mandag. Vis mer KAZUHIRO NOGI / AFP

Publisert: Oppdatert: 30. mars 2020 07:40 , Publisert: 30. mars 2020 06:03

Investorene er i gang med en ny uke i en dramatisk tid for markedene. Oljeprisen faller spesielt mye.

Nordsjøoljen brent, som brukes som en referanse for oljehandel globalt, er ned oppsiktsvekkende 9,24 prosent til 23,38 dollar fatet mandag morgen.

Nedgangen kommer fra lave nivåer, og prisen er på det laveste siden 2003. Oljeprisen er mer enn halvert den siste måneden, samtidig som store deler av verden er stengt ned og etterspørselen etter olje har stupt.

Les på E24+ (for abonnenter) Det er bare å gjøre seg klar, en større disrupsjon er på vei

– Dette er en historisk oljepriskollaps, og det er ikke over ennå ettersom systemet fysisk går tom for steder å lagre all oljen, sier Jason Bordoff, en tidligere energirådgiver for Obama-administrasjonen til Financial Times.

Oljeprisen får en dobbel smell. Ikke bare faller etterspørselen etter olje, men forsyningen av olje blir større på grunn av priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland.

Saudi-Arabia meldte fredag at det ikke er i samtaler med Russland om å balansere oljemarkedet på tross av økende press fra Washington, skriver Reuters.

– Opec, Saudi-Arabia og Russland kan bli enige, men det er ikke så mye Opec kan gjøre. Etterspørselssjokket fra coronaviruset er bare for stort, sier sjef for råvareanalyse, Lachlan Shaw, ved National Australia Bank ifølge nyhetsbyrået.

Amerikansk lettolje er ned 6,05 prosent til 20,48 dollar fatet.

Tungt børsfall i Japan

Børsene i Asia er også til dels kraftig ned. Topix-indeksen i Japan underpresterer på grunn av at en rekke aksjer handles uten retten til det siste utbytte, ifølge Bloomberg.

Investorene fortsetter å vurdere de økonomiske effektene av den verdensomspennende coronavirus-pandemien. Det totale antallet registrerte smittede har nå passert 700.000 personer, og 34.000 er døde i verden.

Slik går børsene i Asia-Stillehavsregionen tidlig mandag morgen:

Nikkei 225 i Tokyo ned 3,23 prosent

Hang Seng i Hongkong ned 1,57 prosent

Kospi i Seoul ned 2,02 prosent

Shanghai Composite ned 1,53 prosent

STI i Singapore ned 4,13 prosent

ASX 200 i Sydney opp 3,12 prosent

Les på E24+ (for abonnenter) Den gylne regelen som demper aksjekrakket

Kina tar pengepolitiske grep, skriver Bloomberg og viser til en melding mandag. Den kinesiske sentralbanken kutter renten på lån til banker med det meste siden 2015, samtidig som den spytter inn milliarder i banksystemet.

Renten kuttes til 2,2 fra 2,4 prosent. Dette er det første rentekuttet fra Kinas sentralbank siden februar. Sentralbanken tilfører samtidig inn 50 milliarder yuan, tilsvarende 74 milliarder kroner, inn i banksystemet.

Mot ny nedgang på Wall Street

Det går mot ny nedgang på Wall Street, der fremtidskontrakter (futures) knyttet til de toneangivende børsindeksene faller.

Forrige ukes børsrally i USA avsluttet med nedtur fredag. Utviklingen kom etter at USA overtok som det landet i verden med flest bekreftede smittetilfeller av coronaviruset.

Markedet fikk en liten pustepause i forrige uke, blant annet på forventninger om en gigantisk redningspakke i USA.

President Trump signerte fredag kveld krisepakken på 2.200 milliarder dollar, om lag 23.000 milliarder norske kroner. Pakken skal dempe de økonomiske ringvirkningene av corona-krisen i landet.

Børsene har stupt, etter hvert som det har gått opp for flere hvordan myndighetenes tiltak for å stanse spredningen av coronaviruset vil påvirke verdensøkonomien.

– Det store spørsmålet for markedene er hvorvidt de svært store redningspakkene som er lagt frem så langt rundt om i verden, vil være nok til å hjelpe den globale økonomien med å stå i mot det økonomiske sjokket fra tiltakene mot coronaviruset, sier valutastrateg Rodrigo Catril ved National Australia Bank i et notat.

Han peker på at dette spørsmålet fremdeles står ubesvart, og mener markedene vil fortsette å svinge mye frem til denne usikkerheten er borte, skriver CNBC.