Her har Tangens suksessfond satt pengene

Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen har slått seg stort opp som hedgefondforvalter. Her kan du se alle selskapene fondene hans har investert i, og som er rapportert inn til Norges Bank.

MILLIARDER I FOND: Nicolai Tangen har opplyst at han vil ha fondsinvesteringer på 4,5 milliarder kroner når han blir sjef for Oljefondet. Fondene hans er kjent for langsiktige investeringer i kvalitetsselskaper. Vis mer Nina E. Rangoy

Publisert: Oppdatert: 24. april 2020 14:39 , Publisert: 24. april 2020 13:18

For 15 år siden startet påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen investeringsfondet AKO Capital, som i dag forvalter rundt 180 milliarder kroner fra sin base i London.

I forbindelse med at Norges Bank offentliggjorde at Tangen blir ny sjef for Oljefondet, sa han at investeringsfondet hovedsakelig setter penger i kvalitetsselskaper og har en langsiktig horisont.

I listen som er overlevert Norges Bank finner man selskaper som Hermès, Ferrari, Zara, Visa og det franske luksuskonglomeratet LVMH.

Se hele listen lenger ned i saken.

AKO Capital hadde i sin innledende fase fokus på europeiske aksjer, men fra 2013 har det også forvaltet fond dedikert til globale aksjer.

I 2012 kåret magasinet Eurohedge AKO Capital til «Beste europeiske aksjefond over 500 millioner dollar».

Den nye sjefen for Oljefondet har opplyst at han personlig sitter på rundt 2,5 milliarder kroner i bankinnskudd og 4,5 milliarder kroner som forvaltes av fond.

«Vi er veldig åpne til våre investorer om hva vi gjør, hvorfor vi gjør det og hva resultatet er – godt eller dårlig», skriver AKO på nettsidene.

Advarte mot interessekonflikter og skatteparadis

De siste dagene har mye handlet om samfunnstopper på Tangens «drømmeseminar» i USA, men også Tangens investeringer har kommet i fokus. Blant annet NHH-professor Guttorm Schjelderup har advart mot interessekonflikter.

– Norges Bank og Nicolai Tangen selv har lagt stor vekt på at han har kuttet alle bånd som kan tenkes å skape interessekonflikter for ham som ny leder for Oljefondet. Han burde legge frem en fullstendig oversikt over sine forretningsmessige avtaler og stiftelsesdokumentene for sine truster, sa Schjelderup til E24 onsdag.

Professoren og kollega Tina Søreide stilte også spørsmål til at Tangens fond og stiftelse er registrert i ulike skatteparadiser som De britiske Jomfruøyer og Jersey.

– Det er viktig at Norges Bank har en tillitvekkende prosess. Her bør man nok se nøyere på utvelgelsen av Tangen i søknadsprosessen, og på hemmeligholdet knyttet til skatteparadiser, sier Søreide til E24.

Styremedlem i AKO-fondene, og Tangen-venn Henrik Syse, uttalte til E24 at det er naturlig å stille spørsmål ved registreringer i skatteparadiser, som ofte forbindes med skatteunndragelser.

– Jeg kan forsikre deg om at både AKO Capital og jeg selv tar tematikk som skatteunndragelser på det største alvor. Å være registrert på Cayman Islands er helt normalt for aktører som AKO, og det britiske finanstilsynet, som er strenge, mener dette er forsvarlig og godt innenfor.

Syse sier alt som investeres og pengene som tjenes, må rapporteres inn til britiske myndigheter og andre myndigheter i de landene der investorer eller ansatte skatter og bor.

E24 har fått tilsendt en liste fra Norges Bank over det som skal være AKO Capitals investeringer. Oversikten viser ikke potensielle shortposisjoner i aksjemarkedet.

Her er AKO Capitals investeringer oversendt Norges Bank:

Alcon

Amerikansk selskap som spesialiserer seg på øyepleie

Amadeus Global Travel Distribution

Reiseteknologiselskap. Mest kjent for sine bookingsystemer for flyselskaper og reisebyrå.

Assa Abloy AB

Selskapet lager lås-, sikkerhets- og dørløsninger.

Atlas Copco AB

Leverandør av blant annet kompressorer, vakuumløsninger og luftbehandlingssystemer.

Bayer AG

Et av verdens største legemiddelselskap

Compagnie Financiére Richemont

Luksuskonglomerat som blant annet eier merkevarer som Montblack og Cartier.

Coloplast

Produserer medisinsk utstyr knyttet til problemer med blære og tarm.

Dassault Systémes

Fransk programvareselskap

Diageo

Øl-, vin- og brennevinsprodusent med merkevarer som Guinness, Smirnoff, Baileys og Captain Morgan.

Essilor International

Fransk-italiensk brille- og linseprodusent

Experian

Globalt kreditt- og analyseselskap

Ferrari

Italiensk sportsbilprodusent

Geberit

Leverandør av sanitær- og rørsystemer

Grifols

Spansk legemiddelprodusent

Hermès

Fransk luksuskonsern

Inditex

Spansk kleskonsern. Eier blant annet kjeden Zara.

Just Eat Takeaway.com

Matleveringskonsern

Kone OYJ

Leverandør av heiser, rulletrapper og automatiske dører

L’Oréal

Verdens største produsent av kosmetikk

Linde

Leverandør av industriell gass

Lonza Group

Sveitsisk bioteknologiselskap

LVMH

Fransk luksuskonglomerat. Eier blant annet Louis Vuitton og champagneprodusenten Moët & Chandon

Novozymes

Dansk biotekselskap

Rentokil Initial

Britisk konsern. Driver med blant annet skadedyrbekjempelse og hygieneprodukter.

Rolls-Royce Group

Industriselskap

Ryanair Holdings

Irsk flykonsern. Eier lavprisselskapet Ryanair, Lauda, Malta Air og Buzz

Sap AG

Tysk leverandør av forretningssystemer

Sika Group

Leverandør av produkter til blant annet byggevarebransjen.

Handelsbanken

Svensk bank

Wolters Kluwer

Nederlandsk informasjonsteknologiselskap

Adobe System

Programvareselskap

Allegion

Irsk konsern spesialisert innen leveranse av sikkerhetsprodukter for hjem og bedrifter

Alphabet INC

Amerikansk teknologigigant. Eieren av blant annet Google

Ambev

Brasiliansk bryggeriselskap

American Express

Amerikansk betalingsformidler

Ansys

Amerikansk programvareselskap

Booking Holdings

Amerikansk reisebyrågigant. Eier blant annet Booking.com og rentalcars.com.

Check Point Software Technologies

Israelsk programvareselskap

CME Group

Amerikansk børseier. Verdens største markedsplass for finansielle derivater.

Cochlear

Australsk helseutstyrsselskap.

eBay INC

Amerikansk netthandelsselskap.

Edwards Lifescience

Amerikansk helseteknologiselskap

Estée Lauder Cos

Amerikansk kosmetikkselskap

Fair Isaac (Fico)

Amerikansk kredittbyrå

Godrej Consumer Products

Indisk produsent av dagligvarer

Housing Developent Finance

Indisk bank

Kweichow Moutai

Kinesisk spritprodusent

Mariott International

Amerikansk hotellkjede

Moody’s

Amerikansk kredittbyrå

Nike

Amerikansk sportsutstyrsprodusent

Procter & Gamble

Amerikansk konsern som produserer en rekke husholdnings- og dagligvarer.

Rea Group

Australsk markedsfører av eiendommer

Sheiseido

Japansk produsent av produkter knyttet til personlig pleie

United Techonolgoies

Amerikansk konglomerat. Nylig slått sammen med forsvarsgiganten Raytheon.

Verisk Analytics

Amerikansk analyseselskap

VISA

Amerikansk betalingsformidler

Zoetis

Verdens største produsent av medisiner og vaksiner for husdyr.

Tilsyn krever svar fra Norges Bank

Denne uken har representantskapet i Norges Bank, som fører tilsyn med sentralbanken og Oljefondet, stilt en rekke spørsmål knyttet til ansettelsen av Tangen.

Norges Bank fikk etter et møte denne uken en liste med 26 punkter med tilhørende spørsmål som må besvares skriftlig innen 29. april, før man drar noen konklusjon om ansettelsesprosessen av Tangen.

Blant annet ber representantskapet om at det utarbeides en oversikt over «dagens eierstruktur for Nicolai Tangens personlige interesser gjennom fond, forvaltningsselskaper med videre». Det bes også om at denne inkluderer Tangens direkte og indirekte eierandeler i prosent, samt hvilke land selskapene er registrert.

Les alle spørsmålene her.

I tillegg ønsker representantskapet informasjon om hvorfor søkerlisten med kandidater til jobben som oljefondssjef ikke inkluderte Tangens navn før ansettelsen ble offentliggjort, og hvorfor man ikke avklarte mulige interessekonflikter før man annonserte nyheten om at det var ansatt en ny leder.

Også seminaret Tangen inviterte en stor del av Norges samfunnselite til i november i fjor ble inkludert i spørsmålene. Blant annet må det avklares hvem av Tangens referanser brukt under ansettelsesprosessen, som var til stede på seminaret.

«Det har blitt diskutert om nåværende daglig leder for NBIM Yngve Slyngstads deltagelse på seminaret «Back to University» ved Wharton Business School i fjor høst kunne være et brudd på Norges Banks etiske regelverk», skriver representantskapet.

