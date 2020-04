KJEMPER FOR EKSISTENSEN: Norwegians nye toppsjef Jacob Schram fikk en brå start på sin karriere i selskapet. Nå kjemper han for at selskapet skal overleve coronakrisen. Vis mer Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Hvorfor skriver E24 så «negativt» om Norwegian? Vi gjør ikke det. Vi formidler fakta om et selskap som nærmer seg konkurs

UKESLUTT: Norwegian er et eventyr uten like, som forhåpentligvis overlever coronakrisen. Men det forandrer ikke på de faktiske forhold. Og de må vi selvsagt opplyse lesere og markedet om.

Gard L. Michalsen Ansvarlig redaktør for E24

Publisert: Publisert: 12. april 2020 11:24

Har dere ikke annet å gjøre enn å spre negativ møkk om Norwegian?

Slike spørsmål kommer nesten alltid til oss hver gang E24 skriver om situasjonen i flyselskapet Norwegian. Altså ganske ofte.

Det er lite annet som engasjerer våre kjernelesere mer enn dette selskapet. Kombinasjonen av et norsk industrieventyr, askeladden Bjørn Kjos og en meget volatil folkeaksje har skapt engasjementet.

Og engasjerte lesere er som oftest bra.

Vis mer Faksimile

MEN NOEN TAR det litt lengre, og går fra mer eller mindre velformulerte spørsmål til rene konspirasjonsteorier. Det være seg direkte til oss, i kommentarfeltet eller på sosiale medier.

Som når det hevdes i Facebook-gruppen Support Norwegian at E24 er kjøpt og betalt, med spørsmål om hvor store inntekter vi har fra SAS - og påstander om at vi skal være tett knyttet til den svenske Wallenberg-familien.

Innlegget har fått flere hundre likes. I kommentarfeltet hevdes det også uimotsagt at Schibsted, som E24 er en del av, er på eiersiden i SAS.

Alt er selvsagt det reneste oppspinn - konspirasjonsteorier som ikke har noe med virkeligheten å gjøre.

OG HELT MOTSATT av hva journalistikken må forholde seg til.

Det var nå en gang selskapets toppsjef Jacob Schram som sa at det er snakk om «uker, ikke måneder» før kassa er tom. Staten har stilt opp med en lånegaranti på opp til 3 milliarder kroner, men det forutsetter at Norwegian bedrer egenkapitalen.

Denne uka kalte styret inn til ekstraordinær generalforsamling 4. mai, med ett formål: Konvertere gjeld til egenkapital og forberede nok en kriseemisjon. For å oppfylle statens krav - men også for redde selskapet utover den akutte situasjonen.

SATT PÅ BAKKEN: I slutten av mars ble en rekke av Norwegians Dreamlinere parkert på Stavanger lufthavn, Sola. Vis mer Jon Ingemundsen

NORWEGIANS MARKEDSVERDI PÅ Oslo Børs var onsdag på 1,35 milliarder kroner. For noen måneder siden snakket vi om hvor lavt det var. I dag er verden snudd på hodet, flyene satt på bakken og smått absurd at selskapet egentlig er verdt noe som helst.

Som investor og forvalter Jan Petter Sissener påpeker overfor E24:

– Hvorfor aksjen handler på åtte kroner er for meg helt ubegripelig.

For som samme E24-sak forklarer: Hvis den nødvendige planen gjennomføres, har dagens aksjonærer for alle praktiske formål tapt alt. De vil sitte igjen med en mikroskopisk andel av selskapet, i beste fall en håndfull prosent. Kanskje med fortrinnsrett i neste emisjon og mulighet til å forsvare eierandelen.

Innkalling til generalforsamling kom etter børsstenging onsdag. Det er all grunn til å vente et brutalt fall i aksjen tirsdag morgen. Om noen i det hele tatt vil kjøpe Norwegian-aksjen nå.

DETTE ER VIRKELIGHETEN mediene og journalistikken selvsagt må formidle. Å fortelle en annen historie ville vært grovt misvisende.

Nyhetsjournalistikken vår skal være faktabasert og balansert. Balansen må likevel ikke være falsk. Vi kan ikke skrive ensidige og positive nyheter om Norwegian når situasjonen faktisk er en helt annen.

Dette oppdraget blir ekstra viktig nettopp fordi Norwegian er blitt en populær folkeaksje. Ved årsskiftet hadde nær 30.000 private aksjonærer en post i NAS. Det er vår plikt å forklare disse, som ofte ikke er profesjonelle investorer, hva som skjer med selskapet, aksjene - og pengene deres.

E24 MENER HELLER ikke noe i nyhetsjournalistikken vår.

Men det hender vi skriver om Norwegian på kommentarplass. Det gjorde undertegnede senest for fire uker siden. Jeg håper og tror fortsatt at de kommer seg gjennom denne stormen.

I ettertid er det lett å påpeke at Kjos & co. vokste for raskt, med altfor stor gjeld. Det får selskapet svi for nå. Men det er knapt noen bragd å påpeke dette i dag, som mange eksperter gjør med store overskrifter. Etterpåklokskap er som kjent den enkleste vitenskap.

Historien om Norwegian er et historisk norsk industrieventyr. Det er synd om en situasjon som coronakrisen nå utløser en kollaps. En slik konkurs vil etter alt å dømme gi høyere flypriser på kort og mellomlang sikt.

Ja, noen kan plukke opp restene. Men i dagens marked vil det ta tid. Og tilbudet blir neppe like godt.

SLIK SETT DELER undertegnede også ønsket til de 35.000 medlemmene i Facebook-gruppa Support Norwegian.

Det er godt for et kriserammet flyselskap å ha engasjerte fans. Fortrinnsvis supportere som forholder seg til virkeligheten. Og ikke forveksler engasjement og håp med konspirasjonsteorier.

Det tjener ingen på. Aller minst Norwegian.

