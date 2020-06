Oslo Børs falt med oljeprisen – kraftig nedgang for SAS

Norwegian og SAS fikk størst fokus blant selskapene på Oslo Børs, da de to flyselskapene gikk hver sin vei.

Vis mer Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 30. juni 2020 16:29 , Publisert: 30. juni 2020 08:26

Det ble en nedgang på Oslo Børs mandag etter at en nedgang i oljeprisen har sent flere av gigantene på Oslo Børs nedover.

Hovedindeksen endte dagen ned 0,60 prosent til 795,22 poeng. Samtidig handles oljeprisen ned 0,98 prosent til 41,28 dollar fatet.

Men det var flyselskapene som fikk mest oppmerksomhet mandag. SAS og Norwegian gikk hver sin vei allerede fra start etter at begge selskapene kom med nyheter før børsen åpnet.

Norwegian-aksjen steg på det meste rundt åtte prosent i åpningsminuttene, men oppgangen har siden dempet seg. Da Børsen stengte kunne flyselskapet notere enn oppgang på 2,49 prosent.

SAS-aksjen åpnet på sin side med et fall på mer enn tre prosent. Siden aksjen vekslet mellom opp- og nedgang, før utviklingen tok fart nedover. Nedgangen endte på 13,35 prosent tirsdag ettermiddag.

Brudd og krisegrep

Norwegian er i fokus etter at flyselskapet mandag kveld varslet at de kansellerer en avtale om å kjøpe 97 fly fra Boeing. Norwegian opplyste samtidig at de har sendt et juridisk krav for å få tilbake penger de allerede har betalt i forbindelse med flybestillingene.

Flyselskapet krever også å få kompensasjon for 737 Max-flyene som har stått på bakken i lengre tid, og for motorproblemer på 787-flyene.

Selskapet har også holdt sin ordinære generalforsamling i dag, tirsdag.

Samme dag har det kommet frem at SAS får 12,5 milliarder i frisk kapital fra Danmark, Sverige og Wallenberg-familien. Samtidig skal egenkapitalen styrkes med 14,8 milliarder.

Kapitalen i emisjonen skal hentes inn til en aksjekurs på 1,16 svenske kroner per aksje, mot sluttkursen på SAS-aksjen på 8,885 kroner mandag.

Små bevegelser

Blant de øvrige børsselskapene ble Nel høyt omsatt, med en nedgang på 0,53 prosent. Aksjen var på vei oppover tidligere på dagen, etter at før børsåpning varslet at de har fått en bestilling av hydrogenfyllestasjoner verdt 150 millioner kroner.

Telenor-aksjen på sin side falt 1,20 prosent. Tirsdag morgen kom det frem at ESA gir telegiganten en bot på 1,2 milliarder kroner for å ha misbrukt sin dominerende stilling. Telenor vil anke dommen.

Ellers har Endúr fullført en rettet emisjon, der de har hentet inn 100 millioner kroner. Emisjonen ble gjort til en pris på 1,5 kroner per aksje, vesentlig lavere enn mandagens sluttkurs på 2,3 kroner. Aksjen falt hele 32,83 prosent i tirsdagens handel.

Oljeprisen faller

Som sagt falt også oljeprisen gjennom dagen, noe som smittet over på blant annet oljekjempen Equinor. Selskapets aksje falt 2,39 prosent til 136,60 kroner gjennom dagen.

– Oljeprisen har holdt seg relativt stabil det siste døgnet, det til tross for meldinger om mulig økt oljeeksport fra Libya, skrev Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en kommentar før børsåpning, og la til:

– Eksporten fra Libya har vært blokkert siden januar pga. borgerkrig, men dette kan nå endre seg dersom landet får til en avtale med nabolandene om opphevelse av blokaden.