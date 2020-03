Oslo Børs følger oljeprisen nedover fra start

Utviklingen følger et kraftig løft på Wall Street torsdag kveld, og en påfølgende oppgang på Asia-børsene morgenen etter.

27. mars 2020

Oslo Børs falt fra start fredag morgen. Etter ett kvarter med handel er Hovedindeksen ned 1,42 prosent.

Samme morgen er oljeprisen på vei tydelig nedover. Ved børsåpning handles ett fat med Nordsjøolje (Brent) for 26,04 dollar i spotmarkedet, ned 2,28 prosent for dagen.

Det bidrar til å tynge Equinor-aksjen, som faller 2,47 prosent som Børsens mest omsatte i tidlig handel.

DNB er nest mest omsatt, ned 1,93 prosent. Deretter følger Frontline opp 3,93 prosent, foran Nel som stiger 1,04 prosent. Ellers er Mowi ned 0,45 prosent, mens Aker BP faller 2,73 prosent.

Oppsigelser og permitteringer

EMGS-aksjen markerer seg med dagens hittil største fall, i skrivende stund på 20,55 prosent. Seismikkselskapet er rammet av oljeprisfall og virususikkerhet, og varslet før børsåpning at de er nødt til å si opp nesten alle ansatte.

Samme morgen varslet Kongsberg Gruppen at de er rammet av en «ekstraordinær situasjon» for både produksjon og virksomhet, men øyner et lystpunkt i Asia. Konsernet melder at de totalt har permittert 400 ansatte i Norge. Aksjen faller 1,25 prosent i tidlig handel.

Ellers har Europris varslet at virusutbruddet har forsinket letingen etter en ny administrerende direktør, som skal erstatte Pål Wibe etter overgangen til XXL. Finansdirektør Espen Eldal tar over som fungerende direktør, og Europris-aksjen stiger 0,44 prosent.

Oppgang i Asia

Fredag morgen stiger de asiatiske børsene, med Tokyo-børsen opp mer enn tre prosent.

Utviklingen kommer dagen etter at G20-landene ble enige om i spytte over 50.000 milliarder dollar, eller 52.650 milliarder kroner, inn i verdensøkonomien for å motvirke effektene av virusutbruddene.

– Kina tok dessuten til orde for økt koordinering av tiltak. Dette bidro til en viss optimisme på Asia børsene fredag, skriver Nordnets aksjeekspert Roger Berntsen i en kommentar.

– Uttalelsene fra gårsdagens G-20 møte gir håp om økt etterspørsel av olje, i alle fall i tiden etter at Covid-19 viruset er «bekjempet». På kort sikt derimot, har etterspørselsfallet vært enormt, legger han til.

Wall Street-løft

Utviklingen i både Asia og på Oslo Børs følger et solid løft på Wall Street kvelden før, der de tre toneangivende indeksene steg 6,1 prosent i snitt. Wall Street avsluttet dermed sin tredje dag på rad med fremgang.

– Den amerikanske sentralbanken, i likhet med den europeiske, kjøper i disse dager store mengder selskapsobligasjoner for å stabilisere kapitalstrømmene i finansmarkedene. Tilsvarende tiltak, eller kvantitative lettelser (trykking av penger), ble iverksatt i forbindelse med finanskrisen for 12 år siden, da med stor suksess, kommenterer Nordnets Roger Berntsen.

– Fed sjef, Jerome Powell, uttalte i går, at sentralbanken har ytterligere «krutt» på lager om nødvendig, legger han til.