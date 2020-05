Fullstendig kollaps i skadeskutt tørrlastmarked: – Får dramatiske konsekvenser

Analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities forklarer at det er stille over hele linjen i tørrlastmarkedet: – Man trodde første kvartal skulle bli ille, andre kvartal blir enda verre.

Vis mer Owen Humphreys / PA Wire

Publisert: Publisert: 13. mai 2020 16:32

For tre måneder siden nådde Baltic Capesize-indeksen det laveste nivået noensinne, som betydde at pengene rant ut for rederiene. Siden har krisesituasjonen vedvart – og denne uken er det brutalt.

På tre dager har segmentet falt 73 prosent. Onsdag falt inntjeningen til 2.082 dollar per dag, som er langt under «cash break-even» som er nivået som må til for å dekke driftskostnader og gjeldsforpliktelser.

– Ratene er godt under opex (driftskostnader journ.anm.), som i seg selv ikke er holdbart over tid. Det er stille over hele linjen, og særlig ut av Brasil der man har hatt produksjons- og eksportproblemer, sier Haavaldsen til E24.

Vedvarende svikt i etterspørsel

– I hovedsak er dette resultatet av vedvarende svikt i etterspørsel, og det blir for enkelt å peke på en faktor alene. Verden går saktere og lagre fylles ikke på fordi det er masse usikkerhet. I tillegg skal vi ikke glemme at markedet var svakt i november og desember også, lenge før corona sparket ting videre nedover.

Haavaldsen forklarer videre at dette setter tørrlastrederiene under stort press.

– De blør penger nå. Man trodde første kvartal skulle bli ille, andre kvartal blir enda verre.

Les på E24+ (for abonnenter) Offshore-ratene stuper, antall båter i opplag går i været

Tror rederiene må gå til banken

Analysesjefen sier videre at han tror flertallet av de børsnoterte tørrlastrederiene må ta grep, og snakke med bankene sine igjen for å få utsatt avdragene.

– Da tror vi bankene vil kreve mer egenkapital inn. Dette får absolutt dramatiske konsekvenser for tørrlastrederne, sier Haavaldsen.

– Det kan bli et stygt kvartal

– Det er et utfordrende marked. Fallet som sådan nominelt sett er ikke så stort, men prosentmessig er det stort fordi det er så lave tall i utgangspunktet, sier Anders Redigh Karlsen, shippinganalytiker i Danske Bank til E24.

Les også Tørrlastskip har tapt penger på frakten hver dag i flere måneder: – Rederne har blødd penger

Han sier videre at disse ratene forteller noe om markedets tilstand, og indikerer at det er stille.

– Det kommer likevel an på hvordan selskapet er posisjonert. Har man faste kontrakter på bedre nivåer er man heldigere enn om man har kontrakter på spotrate, sier han, og legger til:

– Dersom ratene blir værende som det er nå, vil det bli et stygt kvartal hvor selskapene må spise av cashbeholdningen. Dette er langt under cash break-even for alle selskaper som har spotrate.

Hva er capesize? Capesize er en betegnelse på lasteskip på over 150.000 dødvekttonn (dvt).

Dødvekttonn er den totale vekten et skip kan være av last, drivstoff, forsyninger, besetning og passasjerer.

Dermed omfatter capesize skip i supertankerklassene ULCC og VLCC, samt de største tørrlastskipene.

Betegnelsen brukes som regel for å beskrive tørrlastskip fremfor tankskip. Vis mer vg-expand-down

Tynget tørrlastmarked

I februar havnet capesize-indeksen i minus for første gang i historien. Vinteren ble grusom og så langt har ikke våren sett mye bedre ut, med flere kraftige ratefall. Det skyldes i stor grad at viruskrisen har bidratt til å senke den globale varehandelen.

Onsdag faller Baltic Dry-indeksen 8,1 prosent til 398 poeng.

Videre faller også Panamax-segmentet 3,4 prosent til 4.320 dollar per dag, mens Handysize og Supramax stiger henholdsvis 0,4 og 1,4 prosent.