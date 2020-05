Norwegian-smell på 3,3 milliarder kroner

Først utsatte Norwegian kvartalspresentasjonen og så ble den avlyst. Torsdag legger flyselskapet frem en statusrapport med et knippe utvalgte nøkkeltall.

28. mai 2020

Norwegian er på linje med resten av luftfarten rammet av den enorme krisen som coronaviruset og reiserestriksjonene har medført. Selskapet og store deler av bransjen har gått i «dvalemodus».

En kollaps i inntektene og et kraftig fall i trafikken slo for alvor til fra mars måned, noe som også gjenspeiler seg i Norwegians regnskap. Den aller største effekten vil imidlertid komme i regnskapet fra og med andre kvartal.

Norwegian hadde allerede planlagt å kutte kapasiteten sin i første kvartal i år med rundt 20 prosent som et ledd i den store snuoperasjonen som begynte lenge før coronakrisen. Takket være krisen måtte det kuttes kostnader i et ekstremt tempo og de aller fleste ansatte ble enten permittert eller sagt opp, avhengig av lokale regler.

Regnskapet viser et kutt i kapasiteten i første kvartal på 35 prosent. Samtidig falt trafikken (antall passasjerkilometer) med 36,8 prosent. Antallet passasjerer falt med 37,4 prosent til 5,1 millioner.

Selskapet opplyser at de fra starten av mars begynte å se fall i billettbestillinger og at de begynte å kansellere flygninger 10. mars. Den 16. mars gikk de kraftig til verks og kansllerte 85 prosent av avgangene som var satt opp.

Norwegians flåte krympet i løpet av første kvartal med 9 fly til totalt 147, ettersom noen av de eldre 737–800-flyene ble solgt. Samtidig er det nå kun syv Norwegian-fly i luften, kun på de rutene staten støtter innenriks i Norge.

Blodrøde tall

Nedgangen i markedet slår også ut i resultatene (målt mot første kvartal i fjor):

Omsetningen falt fra 7,99 til 6,51 milliarder kroner

Justert driftsresultat før leasingkostnader falt fra 87,8 til −412,8 millioner

Netto driftsresultat falt fra −1,46 til −2,08 milliarder

Resultat før skatt falt fra −1,98 til – 3,29 milliarder

Det store tapet i første kvartal inkluderer en drivstoffsmell på over en milliard kroner. Som føgle av at oljeprisen falt kraftig i starten av 2020 ble også verdiene av Norwegians mange sikringskontrakter for drivstoff negative.

– Som forventet og signalisert til markedet ved flere anledninger, er tallene for første kvartal kraftig påvirket av COVID-19-krisen. De neste månedene blir krevende for Norwegian og luftfarten, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian i en uttalelse.

– Men målet vårt er å sørge for at selskapet opprettholder en sterk posisjon i flybransjen også fremover Det vil bidra til en bærekraftig drift og en struktur som vil komme både aksjonærer, kunder og kolleger til gode. Så snart verden returnerer til normalen, vil vi stå klare med et enda bedre servicetilbud til kundene våre, fortsetter han.

Oppfylte vilkår for krisepakke

Norwegian har denne våren jobbet med å lande en stor finansiell redningsplan som både skulle sikre selskapet frisk kapital, redusere gjeldsbyrden og sikre selskapet tilgang til den norske statens lånegaranti.

Uten disse selskapene hadde selskapet kollapset på kort tid, ifølge konsernsjefen.

Med et bortfall av inntekter måtte de løpende kostnadene kuttes. Totalt var rundt 7.650 ansatte (80 prosent av arbeidsstyrken) permittert per utgangen av mars, i tillegg til at 1.571 innleide piloter og 3.134 kabinansatte er sendt tilbake til bemanningsselskapet OSM.

Norwegian startet første kvartal med 3,1 milliarder kroner i kontanter og endte kvartalet med

Tidligere i mai oppfylte flyselskapet vilkårene for transje to og tre av krisepakken fra staten.

«I etterkant har tre milliarder kroner blitt gjort tilgjengelig for selskapet», skriver Norwegian om de statsgaranterte lånene de har kunnet få.

Selskapet har gjennomført en emisjon som ga 400 millioner kroner brutto inn i frisk kapital i tillegg til at 12,7 milliarder kroner i gjeld er borte. Gjelden er konvertert og kreditorene er kompensert ved å få utdelt nye aksjer i Norwegian. I tillegg er det inngått avtaler med leasingselskapene som leier ut fly til Norwegian om å redusere den samlede leien med 250 til 285 millioner dollar (2,48 til 2,82 milliarder kroner) frem til påsken neste år.

Alt dette har gjort at Norwegian per 31. desember 2019 har økt egenkapitalandelen sin fra 4,8 til rundt 17 prosent, mens statens minstekrav var 8,0 prosent for å få tilgang til lånepakken.

Viser ikke frem alle tallene Oppdateringen som offentliggjøres torsdag er ikke en fullstendig kvartalsrapport, men inneholder de fleste av tallene som vanligvis offentliggjøres av selskapet. Flyselskapet hadde allerede utsatt fremleggelsen av resultatet for første kvartal fra 30. april til 28. mai, men den 26. mai opplyste selskapet av presentasjonen var avlyst. Årsaken til at kvartalspresentasjonen er avlyst og at rapporten er forenklet er ifølge investorkontakt Martine Undeli Bekkelund at permitteringer på administrasjonsnivå fører til at arbeidet med kvartalsrapporten blir for omfattende. Det er ikke lenger et krav om at børsnoterte selskaper i Norge må offentliggjøre kvartalsrapporter, men de fleste selskapene har fortsatt å gjøre det etter regelendringen som trådte i kraft i 2017. Børsnoterte selskap må imidlertid offentliggjøre halvårs- og årsrapporter i henhold til verdipapirloven. «Utstederne anbefales i henhold til Oslo Børs' IR-anbefaling å publisere delårsrapport for første og tredje kvartal i tillegg til det lovpålagte kravet til års- og halvårsrapport», skriver Oslo Børs på sine nettsider. Vis mer vg-expand-down

