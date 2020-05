Sur svie etter Equinors tilbakekjøpsprogram: Skylder staten ni milliarder

Equinor har droppet tilbakekjøp av aksjer etter coronakrisen, men fortsatt gjenstår en klekkelig regning. Selskapet skylder staten ni milliarder kroner.

Torsdag klokken 16 starter Equinors årlige generalforsamling i Equinor Business Center i Stavanger.

Da skal aksjonærene banke gjennom en sletting av om lag 81 millioner aksjer etter vinterens program for tilbakekjøp av aksjer. Det medfører også at Equinor må punge ut med mange milliarder kroner til staten.

Det skjer mens oljebransjen er i krise, og etter at Equinor har gjort drastiske tiltak for å kutte kostnadene. Oljeprisen har steget noe fra bunnen i mars, men er fortsatt halvert siden nyttår da den lå på 66 dollar fatet.

Equinor har kuttet utbyttet og investeringene, og det har avsluttet et program for tilbakekjøp av aksjer som skulle ha kostet opptil 46 milliarder kroner.

Men selv om disse tilbakekjøpene er avsluttet, gjenstår det en solid regning for Equinor, på ni milliarder kroner.

Selv om regningen kommer midt i en krise, er den ikke uventet, ifølge informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen.

– Vi har tatt høyde for dette i håndteringen av dagens markedssituasjon, sier Pedersen til E24.

Kjøpte aksjer i vinter

Bakgrunnen for regningen som kommer nå er en avtale Equinor gjorde med staten i fjor. Selskapet skulle kjøpe tilbake like mange aksjer fra sin største eier som det selskapet kjøpte tilbake fra andre eiere gjennom vinteren.

Staten eier 67 prosent av Equinor, og for at denne andelen skal opprettholdes må Equinor også kjøpe tilbake aksjer fra staten og slette disse.

Siden Equinor i vinter kjøpte tilbake rundt 26,7 millioner aksjer i markedet, må selskapet nå kjøpe tilbake 54,3 millioner aksjer fra staten.

Får ingen rabatt

I vinterens runde med tilbakekjøp betalte Equinor i snitt 170,88 kroner for aksjene. Staten skal ha det samme, justert for utbetalt utbytte og en viss rentekompensasjon.

Dermed får ikke Equinor noen rabatt selv om aksjekursen har falt til 140 kroner under coronakrisen. Da aksjekursen var på sitt svakeste i mars lå den på godt under 100 kroner.

I innkallingen til årets generalforsamling skriver Equinor at selskapet skal betale staten 9,12 milliarder kroner etter tilbakekjøpene.

Beløpet justeres for utbetalt utbytte og påløpte renter, slik at det trekkes fra om lag 150 millioner kroner.

– Dette har vært en planlagt del av første transje av tilbakekjøpet, og en del av vurderingen da beslutningen ble tatt, sier Pedersen.

– Ikke fordelaktig

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet tror Equinors ledelse gjerne skulle ha sluppet denne utgiften, men peker på at Equinor fortsatt har svært solide finanser.

– Det er jo ikke fordelaktig. Det var ingen som kunne se for seg at dette tilbakekjøpsprogrammet skulle få så dramatiske konsekvenser i 2020. Ser man i bakspeilet, ville nok Eldar Sætre gjerne vært dette foruten, sier Johannesen til E24.

– På den andre siden har Equinor vært flinke til å redusere gjeldsgraden sin, og det får de igjen for i dag. De har en solid kredittvurdering og hentet nettopp 52 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet. Sånn sett har de rustet seg godt for den nedturen vi er inne i nå, sier Johannesen.

Får mindre i utbytte

Tross den solide overføringen fra Equinor til staten etter tilbakekjøpene, ligger staten an til å få inn mindre penger fra oljegiganten over tid.

Equinors kutt i utbyttet fra 27 cent per aksje til ni cent per aksje vil gi om lag fire milliarder kroner mindre til staten per kvartal enn om utbyttet hadde blitt opprettholdt.

Med mindre utbyttet og valutakursene endrer seg mye, ligger staten dermed an til å få noe over to milliarder kroner i utbytte fra Equinor per kvartal i år.

Dette er ett av mange eksempler på hvor viktig oljenæringen er for norsk økonomi.

– Dette er en konsekvens av den geopolitiske utviklingen. Norge er en liten, åpen økonomi som er avhengig av global vekst. Olje og gass er en av Norges viktigste inntektskilder, og er nok også en viktig grunn til at sentralbanksjef Øystein Olsen nå har sett ned renten til null, sier Johannesen.

