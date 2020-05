Coronasmell for Equinor i første kvartal

Equinor rapporterer resultater for virksomheten på norsk sokkel og internasjonal virksomhet separat, og de ulike segmentene får ofte ganske ulike priser for oljen og gassen de leverer i markedet.

Selskapet oppgir at det fikk 44,7 dollar fatet for oljen det leverte fra norsk sokkel i første kvartal, ned fra 59,3 dollar fatet for ett år siden. Det var det samme analytikerne hadde ventet at Equinor ville få.

Selskapet fikk 43,6 dollar fatet for sin internasjonale oljeproduksjon, ned fra 52,8 dollar fatet for ett år siden. Analytikerne hadde ventet at selskapet ville få 42,2 dollar fatet for denne oljen.

Selskapet oppnådde en gasspris på 4,06 dollar per MMBtu i Europa og 1,86 dollar per MMBtu i USA, som er en nedgang med henholdsvis 41 prosent og 40 prosent sammenlignet med prisene selskapet oppnådde for ett år siden.