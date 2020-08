Fem selskaper står nå for 8 prosent av Oljefondets aksjeverdier

Oljefondet blir stadig mer avhengig av at den amerikanske teknofesten fortsetter.

Selskapene Facebook, Apple, Amazon, Microsoft og Google dominerer mer og mer både i den store S&P-500-aksjeindeksen i USA og i det norske Oljefondets aksjeportefølje. Disse fem selskapene utgjorde nær 8 prosent av alle fondets aksjeverdier på litt over 7200 milliarder kroner ved utgangen av 1. halvår (se tabell).

De fem selskapene var da til sammen verdt 570 milliarder kroner for Oljefondet, en økning på 233 milliarder kroner på ett år.

Og med den ytterligere kursøkningen disse selskapene har hatt hittil i tredje kvartal, utgjør de nå trolig opp mot 8,5 prosent av alle verdiene i fondets aksjeportefølje. Bare Oljefondets aksjer i Apple, som i går økte sin samlede børsverdi til over 2000 milliarder dollar, har steget med 40 milliarder kroner siden halvårsskiftet.

Totalt har Oljefondet investert i over 9200 selskaper over hele verden. Men amerikanske aksjer, mye nettopp takket kursoppgangen til de fem nevnte teknologigigantene, utgjør nær 42 prosent av alle fondets aksjeverdier.

Oljefondets nestsjef Trond Grande må konstatere at stadig mer av verdien av fondets aksjeportefølje er konsentrert rundt et knippe selskaper. Vis mer GWLADYS FOUCHE / X03825

Gir økt konsentrasjonsrisiko

– Det er ikke helt unikt at et fåtall selskaper dominerer og driver en indeks. Men det kanskje litt unike nå er at alle selskapene er i samme bransje og fra samme land. Men det gir ikke noen særskilte utfordringer i den løpende forvaltningen, sier Oljefondets nestsjef Trond Grande.

– Men det må øke risikoen i porteføljen?

– Du får en form for konsentrasjonsrisiko. Man kan tenke seg at man får en selskapsstyringsrisiko ved å være investert så tungt i enkeltselskaper, svarer Grande.

Disse fem selskapene er mer eller mindre hele årsaken til at Oljefondet ikke tapte langt mer på aksjer i første halvår i år. Takket være deres kursoppgang falt ikke Oljefondets aksjeportefølje i USA med mer enn 2,1 prosent. Og teknologigigantene bremset også den globale aksjeporteføljens fall i første halvår til 6,8 prosent.

Endrer ikke forvaltningsstrategien

– Denne konsentrasjonen vil ikke presse dere til å bli mer aktive i forvaltningen?

– Nei, i utgangspunktet har ikke dette noe å si. Vi har en veldig bred indeks. Så selv om dette er store selskaper, så er det ikke tilsvarende Equinor på Oslo Børs eller Samsung i Sør-Korea. Vi vil fortsatt være relativt godt spredt, svarer Grande.

Han ser ikke bort at konsentrasjonen vil øke ytterligere hvis rentenivåene globalt holder seg lave eller faller enda mer.

– Dette er selskaper med høye marginer og høye vekstforventninger. Så med fallende renter så vil det også påvirke aksjeprisingen. Og dette er vel heller ikke de selskapene som har lidd under koronakrisen, sier Grande til Aftenposten/E24.

