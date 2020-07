Boeing om Norwegians søksmål: – Sikkerhet er alltid viktigst

Etter søksmålet fra Norwegian som E24 omtalte onsdag, understreker Boeing nå at sikkerhet er og alltid vil være det viktigste for flyprodusenten.

Publisert: Oppdatert: 16. juli 2020 16:28 , Publisert: 16. juli 2020 16:09

E24 kunne onsdag melde at Norwegian formelt har saksøkt Boeing i Illinois Northern District Court.

Et døgn senere skriver Boeing i en e-post til E24 at de ikke vil kommentere diskusjonene med Norwegian som har vært kunde av selskapet over mange år.

– For mennene og kvinnene som arbeider hos Boeing er og vil sikkerhet alltid være vår førsteprioritet når vi designer, bygger og vedlikeholder fly, skriver Boeing i e-posten.

– Arbeider med tilsynsmyndighetene

Norwegians advokat skriver i dokumentene til domstolen at søksmålet kommer på grunn av Boeings «grove uaktsomhet, svindel og kontraktsbrudd» knyttet til kjøpet av 737 Max- og 787 Dreamliner-flyene.

«I stedet for å levere det de har lovet, har Boeing bevisst villedet og utelatt informasjon, utvist grov uaktsomhet og rufsete produksjon, og laget fly med vesentlig svekket verdi og nytte, hvor det i Max-flyenes tilfelle fikk tragiske og dødelige konsekvenser,» skriver Norwegians advokat i søksmålet.

Boeing omtaler ingen av anklagene i søksmålet direkte, men skriver følgende om flytypen 737 Max i e-posten til E24:

– Vi er fokusert på å arbeide med globale tilsynsmyndigheter i den strenge prosessen de har satt i verk for å sørge for at 737 Max får en sikker tilbakekomst til kommersiell tjeneste.

– Spiller en nøkkelrolle

Norwegians advokater hevder om 787 Dreamliner-flyene at Boeing har «avvist å håndtere problemene» med flytypen. Det har blant annet vært problemer knyttet til både overoppheting av batterier og motorer fra Rolls-Royce.

I stedet for at Boeing skulle håndtere problemene, hevder advokatene at Norwegian ble tilbudt ytterligere fem Dreamliner-fly «som Boeing vet er defekte og som trolig vil være ute av drift for vedlikehold minst 20 prosent av tiden», heter det i søksmålet.

– 787 (Dreamliner journ.anm.) spiller en nøkkelrolle i å støtte flyselskaper verden rundt ved å tilby uovertruffen drivstoffkapasitet, rekkevidde kapasitet og en enestående passasjeropplevelse, skriver Boeing til E24.

Da E24 var i kontakt med Norwegian onsdag formiddag uttalte selskapet at det ikke ville kommentere søksmålet utover det man tidligere har kommunisert.