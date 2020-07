Voldsom vekst for Foodora-eier i andre kvartal: Fikk nesten dobbelt så mange matbestillinger

Det tyske matleveringskonsernet Delivery Hero, som står bak blant annet Foodora, fikk dobbelt så mange bestillinger i årets andre kvartal som i fjor. Matleveringsgiganten forventer at veksten skal fortsette i rekordfart.

Foodora-eieren Delivery Hero doblet både inntektene og bestillingene i andre kvartal. Vis mer Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: 28. juli 2020 10:25

Delivery Hero leverte rekordmange bestillinger i andre kvartal, viser foreløpige tall fra konsernet.

Salgsinntektene i andre kvartal ble 612 millioner euro, om lag 6,55 milliarder kroner, en økning på 96 prosent fra samme tremånedersperiode i fjor.

Matleveringskonsernet sto bak 280,6 millioner matbestillinger i andre kvartal. Det er en økning på 94,5 prosent fra 144 millioner leverte matbestillinger i fjorårets andre kvartal.

Etter virusutbruddet fikk konsernet en nedgang fra mars til mai, men med sterke juni-tall hentet inn igjen kvartalet for konsernet. Over 100 millioner ordre ble levert i juni.

– Fortsetter vi i denne farten, ligger 2020 an til å bli det første året hvor Delivery Hero får inn over en milliard ordre gjennom våre plattformer, skriver selskapet i rapporten.

Matleveringskonsernet, som på Frankfurt-børsen er verdsatt til over 200 milliarder kroner, er til stede i over 40 land verden over, med særlig tilstedeværelse i Europa og Asia. Her til lands er Delivery Hero mest kjent gjennom datterselskapet Foodora, som leverer mat via sykkelbud i en rekke norske byer.

Konsernet hever fremtidsutsiktene som følge av de sterke tallene. Fra mellom 2,4 til 2,6 milliarder euro i inntekter i år, til mellom 2,6 og 2,8 milliarder euro. Sistnevnte tilsvarer mellom 27,8 og 30 milliarder kroner.

