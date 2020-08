Warren Buffett kastet seg på gullrushet

«Oraklet fra Omaha» gjorde betydelige endringer i porteføljen i andre kvartal. Stort sett alle posisjonene i banksektoren ble redusert.

Publisert: Publisert: 15. august 2020 10:48

Da coronakrisen preget markedet som verst og prisen på gull steg kraftig, så Warren Buffetts investeringsselskap Berkshire Hathaway sitt snitt i å kjøpe seg opp i gruveselskapet Barrick Gold.

Det kommer frem i en fersk melding til det amerikanske børs- og finanstilsynet (SEC). Listen inkluderer eierskap ved utgangen av andre kvartal. Eventuelle endringer som er gjort etter dette vil ikke bli kjent før etter utgangen av tredje kvartal.

Berkshire kjøpte 20,9 millioner Barrick-aksjer, eller 1,3 prosent av gruveselskapets totale aksjekapital, ifølge Bloomberg.

Nyheten bidro til full jubel i Barrick Gold-aksjen i etterhandelen natt til lørdag. Aksjen steg mer enn åtte prosent før de amerikanske investorene tok helg.

Buffett har lenge vært en uttalt motstander mot å kjøpe gull. Dette har han forklart med at det edle metallet ikke er like produktivt som et selskap, skriver Bloomberg.

Siden midten av mars har prisen på en unse gull steget med nær 500 dollar, og ble fredag kveld handlet for 1.943 dollar. Det edle metallet ses gjerne på som en «trygg havn», noe som gjør at prisen har til vane å stige når usikkerheten er stor i markedene.

– Viser ekstrem forsiktighet

Der gull ble interessant for Buffett i andre kvartal, ble finansaksjer det stikk motsatte. I løpet av de tre månedene kvittet Berkshire Hathaway seg med aksjer i ni banker og andre finansinstitusjoner, ifølge Financial Times.

Størst var nedsalget i Wells Fargo hvor investeringsselskapet solgte unna 85,6 millioner aksjer. Dette reduserer eierandelen fra 7,9 prosent til 5,8 prosent. I JP Morgan ble eierskapet redusert fra 1,9 til 0,7 prosent etter et salg av 35,5 millioner aksjer.

I tillegg har Buffetts selskap redusert eierskapet i blant annet Goldman Sachs, Visa, Mastercard og US Bancorp.

– Han (Buffett red.anm.) viser ekstrem forsiktighet ved å selge seg ned i alle store bankposisjoner med unntak av Bank of America, sier finansprofessor David Kass ved University of Marylands Robert H. Smith School of Business til Bloomberg.

Inkludert både finansaksjer og andre aksjer har Berkshire solgt unna aksjer verdt 12,8 milliarder dollar i løpet av andre kvartal, skriver Financial Times.

Kjøpte egne aksjer

Da Berkshire Hathaway forrige helg la frem resultatet for andre kvartal ble det blant annet kjent at selskapet har kjøpt tilbake egne aksjer for 5,1 milliarder dollar. Aldri tidligere har konglomeratet kjøpt tilbake aksjer av høyere verdi i løpet av et enkelt kvartal, ifølge Bloomberg.

Selskapets kontantbeholdning har steg i løpet av kvartalet til rekordhøye 146,6 milliarder dollar.

Berkshire Hathaway fikk et driftsresultat på 5,51 milliarder dollar i årets andre kvartal, viser rapporten, noe som tilsvarer 49,7 milliarder kroner. Det er en nedgang på 10 prosent fra samme periode i fjor, da driftsresultatet landet på 6,14 milliarder.

Investorlegenden Warren Buffett er verdens femte rikeste person med en beregnet formue på 79,7 milliarder dollar, ifølge Bloombergs milliardærindeks.