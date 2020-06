Børsturbulens verden over: Tror Børsen faller markant

Det går mot nok en urolig dag på Oslo Børs mandag etter at de asiatiske børsene og oljeprisen har falt markant gjennom morgenen.

Publisert: Oppdatert: 15. juni 2020 08:34 , Publisert: 15. juni 2020 08:08

Nordnets analytiker Roger Berntsen tror Børsen åpner dagen ned 2,1 prosent, eller innenfor intervallet −2,4 og −1,9, skriver han i sin morgenrapport.

Det vil i så fall skje etter at børsuroen igjen har inntatt markedene i frykt for en ny smittebølge.

Kina har opplevd en ny oppblomstring av smittetilfeller i Beijing. Det siste døgnet har 36 mennesker fått påvist coronasmitte i byen. Myndighetene har stengt ned en rekke markeder og nabolag for å prøve forhindre ytterligere smittespredning.

Også i andre deler av verden har man sett en økt spredning av smitte etter at de fleste landene nå har startet å lette på de mest inngripende tiltakene.

– Det store spørsmålet er hvorvidt denne «bølgen» vil være håndterlig eller ikke. Enn så lenge ligger det ikke i kortene med ny nedstengningen av verdensøkonomien, skriver Berntsen i morgenrapporten.

Markant fall i oljeprisen

Det er ikke bare på børsene usikkerheten nå er stor. Oljeprisen faller mandag morgen 4,24 prosent til 37,30 dollar fatet. Det er en nedgang på rundt to dollar fatet fra da Oslo Børs stengte før helgen.

Den amerikanske lettoljen (WTI) faller samtidig 5,38 prosent til 34,52 dollar fatet.

Kronekursen påvirkes også av uroen i markedene. I skrivende stund har den norske kronen svekket seg mer enn 12 øre mot både euro og dollar siden fredag kveld.

En euro koster nå 10,97 kroner, samtidig som en dollar handles for 9,76 kroner.

– Kronen har siden onsdag svekket seg 5 prosent og omlag halve styrkelsen siden 23. april er nå reversert. Det er ikke uvanlig i en konsolideringsperiode etter en korreksjon på 50 prosent, skriver Nordea Markets i sin morgenrapport.

Går mot bratt fall i Europa

Handelen i terminkontrakter både på de europeiske og amerikanske børsene peker også mot kraftig nedgang. S&P-futures handles ned nær tre prosent rundt syv timer før de ameirkanske børsene åpner.

– Nyhetene gjennom helgen har gjort lite for å lette på usikkerheten rundt risikoen for en ny runde med tiltak for å hindre smittespredning, skriver strateg Rodrigo Catril i National Australia Bank i et notat, ifølge CNBC.

I løpet av natten har det også kommet nøkkeltall fra Kina som var noe svakere enn analytikerne forventet. Industriproduksjonen økte med 4,4 prosent i mai, men var ventet å stige med 5,0 prosent, ifølge Bloomberg.