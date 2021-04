Venter beste Equinor-resultat på syv år: – Det blir jo et bra kvartal

Equinor vil mer enn doble det justerte resultatet i første kvartal fra i fjor, ifølge et snitt av estimater som selskapet selv har hentet inn.

Equinor-sjef Anders Opedal besøkte nylig Troll A-plattformen. Nå tror analytikerne han kan glede seg over sterke tall i første kvartal. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Torsdag 29. april legger Equinor frem det som trolig blir sterke tall.

Selskapet vil levere et justert resultat før skatt på 5,28 milliarder dollar i første kvartal, ifølge konsensustall Equinor selv har samlet inn fra 22 analytikere.

Slår dette til, så blir det selskapets beste tall siden andre kvartal 2014 (se figur). Da leverte Equinor et justert resultat på 5,39 milliarder dollar.

Hvis analytikerne får rett, vil Equinors resultat også være mer enn dobbelt så stort som i samme kvartal i fjor. Da var justert resultat på 2,05 milliarder dollar.

– Det blir jo et bra kvartal. Men tallene er jo litt inflatert av salgsgevinsten fra fornybar energi på om lag 1,3 milliarder dollar, sier Oddvar Bjørgan i Carnegie til E24.

Han viser til salget av blant annet deler av det britiske havvindprosjektet Doggerbank-prosjektet til Eni og salget av amerikanske Empire til BP.

– Olje- og gassprisene har vært veldig høye. Det er 60 dollar oljepris, og gassprisen i Europa har vært nesten syv dollar per MMBtu. Det forklarer at resultatet blir så høyt sammenlignet med tidligere kvartaler, sier Bjørgan.

Analytikerne tror at Equinors justerte resultat etter skatt blir på 2,8 milliarder dollar i første kvartal. I samme kvartal i fjor var justert resultat etter skatt på 561 millioner dollar.

De venter også at alle Equinors enheter har tjent penger i første kvartal, også den internasjonale delen som tidligere har slitt i perioder med lav oljepris.

– Hva kommer du til å se etter i kvartalsrapporten?

– Det som det sikkert er knyttet mest spenning til er hva selskapet skal si om fornybarsatsingen sin, men det er utsatt til kapitalmarkedsdagen 15. juni. Så det blir neppe noe ny informasjon om det nå, sier Bjørgan.

– Equinor ligger langt etter andre oljeselskaper når det gjelder utbytte. Men det er nok for tidlig å heve utbyttet nå, i et år hvor oljebransjen har fått store skattefordeler fra norske myndigheter, sier han.

– Drevet av høye olje- og gasspriser

– Konsensus har nå kommet opp til det nivået vi har ligget på. Jeg er bortimot på konsensus, med et anslag på 5,26 milliarder dollar i justert resultat før skatt, sier analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets til E24.

– Resultatet er drevet av høye olje- og gasspriser og det at kostnadene har gått mye ned de siste årene, samt en engangseffekt på 1,3 milliarder dollar fra gevinst på salg av fornybareiendeler, sier Sveen-Nilsen.

– Jeg forventer sterk kontrantstrøm i kvartalet, legger han til.

Han har en nøytral anbefaling på Equinor, og et kursmål på 185 kroner.

– Hva vil du se på i kvartalsrapporten?

– Det er det vanlige, inntjening, kontantstrøm og guiding, sier Sveen-Nilsen.

– De skal begynne å rapportere separat fra det nye fornybarsegmentet. Denne virksomheten er fortsatt i en tidlig fase, så der blir det trolig veldig volatil inntjening fremover, sier han.

Høyere oljepris enn i fjor

De 22 analytikerne tror i snitt at Equinor tjente 56,8 dollar per dag på sin norske oljeproduksjon, mens de venter at den internasjonale produksjonen tjente 57,4 dollar per fat.

I samme periode i fjor tjente den norske virksomheten 44,7 dollar per dag, mens den internasjonale virksomheten dro inn 43,6 dollar per fat.

Forventningen til produksjonen er på 2,123 millioner fat per dag i første kvartal, ned fra 2,233 millioner fat per dag i samme periode i fjor.