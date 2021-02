Telenor fikk ordre om å stenge nettet i Myanmar: – Veldig leit at de nå tar et skritt tilbake

Det er snart gått syv år siden Telenor gikk inn i Myanmar da landet var i ferd med å åpne. Konsernsjef Sigve Brekke kaller militærkuppet i landet et tilbakeskritt og håper selskapet ikke blir spurt om å stenge eller begrense nettet igjen.

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor

– Samtidig som kuppet skjedde fikk vi beskjed om å stenge nettet vårt i noen regioner. Det gjorde vi, men vår uttalte politikk er at vi sier fra og gjør vår bekymring klar, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor til E24.

Tirsdag la han og finansdirektør Tone H. Bachke frem Telenors resultater for fjerde kvartal. Dagen før hadde det militæret i Myanmar iverksatt et kupp og overtatt makten i landet.

Telenor gikk inn i Myanmar i 2014 da Aung San Suu Kyi ble løslatt fra husarrest og militærjuntaen åpnet for valg. Telenors inntreden hadde solid støtte fra regjeringen.

Brekke understreker at Telenors mobilnett og distribusjon per tirsdag er åpent og hundre prosent operativt.

Mandag kom det rapporter om at Telenors nett hadde vært delvis nede, men selskapet opplyste utover dagen at nettet var oppe.

– Jeg må få si at jeg er personlig lei meg for å se hva som nå skjer. Jeg var selv sjef for Asia-virksomheten i Telenor den gangen vi fikk lisens i landet i 2013, og fikk være en del av vår etablering i 2014, sier Brekke og fortsetter:

– Å få være med på den demokratiseringsprosessen har vært helt fantastisk, men at de nå tar et skritt tilbake er veldig leit.

Han understreker at det i en slik krise er svært viktig at både de ansatte er trygge og at nettene fungerer, noe som det gjør tirsdag.

– En supervanskelig balansegang

Telenor og de andre internasjonale bedriftene som investerer og driver virksomhet i Myanmar står midt oppe i en krevende situasjon.

På den ene siden skal de drive virksomhet og bidra til økonomisk utvikling, samtidig som de også må forholde seg til en krevende politisk situasjon – en situasjon som nå er kritisk etter kuppet.

– Er det krevende å finne balansen mellom å stå opp for åpenhet, ytringsfrihet og utvikling, samtidig som dere ikke kan bli uvenner med militæret med de konsekvensene det kan få?

– Det er en supervanskelig balansegang, men det er også en problemstilling vi må håndtere i mange land. Fra tid til annen får vi slike forespørsler som vi fikk nå i Myanmar, sier Brekke og viser blant annet til Thailand og Pakistan.

Han lister opp tre kriterier som Telenor legger til grunn i slike situasjoner:

– Vi skal motta slike ordre fra myndighetene på en ordentlig måte, vi skal kommunisere det ut til våre kunder og samfunnet, og så skal vi forholde oss til det, sier Brekke.

– Jeg håper ikke vi får flere slike henvendelser. Gjør vi det får vi eventuelt vurdere det der og da. Vi har også en lisens og regulering i Myanmar vi må forholde oss til.

Brekke sier at Telenor opplever at det hjelper å være åpne om slike ordre om å stenge eller begrense nettene sine i ulike land.

– På den måten vet befolkningen hva som skjer og vi har også sett en lavere hyppighet av dette enn vi så før, sier Brekke.

USA truer Myanmar med sanksjoner

I kjølvannet av militærkuppet har det kommet fordømmelser fra flere land, inkludert USA som truer med å gjeninnføre sanksjonene som tidligere gjaldt for landet.

Det er imidlertid knyttet mest spenning til hva Kina, samt Japan og andre sentrale asiatiske land vil foreta seg. Dette er blant annet fordi at de fleste investeringene i Myanmar kommer fra de store asiatiske landene.

– Vet dere om muligheten deres til å flytte kapital eller andre deler av driften kan bli påvirket av dette kuppet?

– Vi håper inderlig at vi ikke kommer dit, sier konsernsjef Sigve Brekke.

– Akkurat nå er vi i en fase der vi har hatt fokus på å holde nettet oppe og ivareta de ansatte. Så får vi se på hva konsekvensene lengre frem kan bli, men det er for tidlig å si noe om nå, sier finansdirektør Tone H. Bachke i Telenor til E24.

– Så langt har vi klart å operere i Myanmar etter våre standarder. Vi har klart å ta utbytte og håper å kunne fortsette med det. Vi håper også at myndighetene ser hvor kritiske telekominfrastrukturen er og hvor kritisk det er at mobiloperatørene får operere normalt, sier Brekke videre.

Mistet kunder utover høsten

Telenor var sammen med Ooredoo Group fra Qatar de to private og utenlandske aktørene som fikk slippe til i markedet og gå i konkurranse med statlige MPT i 2014.

Telenor er med sine investeringer og tilstedeværelse rundt i landet en sentral aktør og en av de store utenlandske investorene.

Etableringen i Myanmar gikk økonomisk sett over all forventning. I 2018 kom konkurrenten MyTel inn i markedet og Telenor opplevde et kraftig kundefall. I 2019 viste imidlertid tallene at Telenor hadde klart å snu utviklingen.

Det ferske kvartalsregnskapet fra Telenor viser at konkurransen fortsatt er tøff.

900.000 kunder forsvant i Myanmar i fjerde kvartal, selv om utviklingen bedret seg mot slutten med en vekst i desember. Selskapet hadde vekst i mai, men opplevde utover sommeren og høsten kundefall.

Samlet sett økte omsetningen i Telenor Myanmar i fjor fra 5,83 til 7,07 milliarder kroner, mens driftsresultatet gikk fra 701 millioner til 1,40 milliarder, viser Telenor-regnskapet. Selskapet avsluttet året med 16,2 millioner brukere.

