Svakere tall fra Fjordkraft

Fjordkraft leverer svakere tall i første kvartal enn på samme periode i fjor. Store svigninger i strømprisene satte selskapets marginer under press.

Fra børsnoteringen av Fjordkraft i 2018. Vis mer byoutline Thomas Brun / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Strømleverandøren Fjordkraft Holding ASA leverer et resultat etter skatt på 133,6 millioner i første kvartal, ned fra 183,7 millioner på samme tid i fjor, ifølge en melding.

Det justerte driftsresultatet (ebit) ble på 215 millioner, fra 238 millioner på samme tid i fjor.

Omsetningen ble på 4,1 milliarder kroner, fra 1,31 milliarder kroner i første kvartal i fjor. Oppgangen skyldes høyere strømpriser og økte volumer, ifølge selskapet. Den justerte nettoinntekten i selskapet var på 510 millioner kroner, fra 481 millioner kroner i samme periode året før, etter selskapets oppkjøpsaktivitet.

Nedtur etter økt strømpris

Fjordkraft opplyser at rask oppgang i strømprisene i kvartalet påvirket tallene.

Kraftprisene lå på mellom 24 og 27 øre kilowattimen i starten av kvartalet, men 8. januar steg prisene til 80 øre kilowattimen etter tørt og kaldt vær. Prisene svinget mye i februar, og var i perioder oppe i over én krone i noen områder.

– Første kvartal i 2020 hadde særdeles gode resultater, og dette påvirker sammenlikningen, sier konsernsjef Rolf Barmen i Fjordkraft.

– Årets første kvartal har vært preget av et engrosmarked med høye strømpriser, høy prisvolatilitet og prisforskjeller mellom elspotområdene. Når prisene øker så betydelig over en kort tidsperiode vil konsernets marginer være utfordret, sier han.

Nedgang i leveransene

Fjordkraft fikk en nedgang i antallet leveranser på 17.251 i kvartalet.

Selskapet sier at det fikk en negativ éngangseffekt på 10.900 leveranser knyttet til Innlandskraft-transaksjonen, primært grunnet at merkevaren Eidsiva ble faset ut og at corona-nedstengningene har påvirket det fysiske salget av selskapets strømavtaler.

«Negativ medieomtale etter dialogen med forbrukermyndighetene har også hatt en effekt», skriver Fjordkraft i sin kvartalsrapport.

Selskapet opplyser om at det har ordnet opp etter anklager om blant annet villedende markedsføring.

– Den negative engangseffekten var ventet, men effekten ble større enn forventet. Videre har nedstengningen av fysiske salgskanaler som følge av Covid-19 påvirket veksten negativt. Medieoppmerksomhet som følge av dialogen med Forbrukertilsynet har også hatt en påvirkning. Disse sakene er avklart og avsluttet, sier Barmen.

Antallet leveranser i forbrukersegmentet gikk ned med 19.000, og besto av 736.000 leveranser på slutten av kvartalet. Dette er 194.000 mer enn på samme tid året før.

Les også Fjordkraft har mistet 25.000 strømkunder etter Forbrukerrådet-smekk

Les også Forbrukertilsynet åpnet sak mot fem nye strømselskaper

Publisert: Publisert: 12. mai 2021 07:09 Oppdatert: 12. mai 2021 07:34