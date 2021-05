Bitcoin har rast etter Teslas retrett: – Vår holdning overfor våre kunder er: Hold dere unna

Twitter-meldinger fra Tesla-sjef Elon Musk har blitt etterfulgt av store svingninger på kryptomarkedet den siste uken.

I Hongkong kan man nå se reklame for bitcoin på offentlig transport. Det er likevel ikke helt stuerent hos alle investorer å gå inn i kryptovalutaen. Vis mer byoutline Kin Cheung / AP

På under en uke har prisen på én bitcoin gått fra 57.000 til rundt 45.000 dollar. Det er en nedgang på mer enn 20 prosent.

Nedgangen kommer etter at Tesla-sjef Elon Musk torsdag annonserte at bilselskapet ikke vil godta bitcoin som betaling. Søndag var Musk på Twitter igjen. Da besvarte han en annen brukers melding på en slik måte at mange tolket at Tesla allerede hadde eller ville kunne komme til å selge bitcoin. Tesla-sjefen har senere gått ut å avklart at selskapet ikke har solgt kryptovalutaen.

Bitcoin-prisen har tidligere steget fra under 20.000 dollar før jul til en topp på 63.000 dollar i midten av april. Opptakten stammer fra at institusjonelle investorer går inn i kryptovalutaen, ifølge sa Torbjørn Bull Jenssen i Arcane Crypto ga til E24 i januar.

Den ekstreme volatiliteten og makten Musk har over kryptovalutaen gjør nå stemningen blant institusjonelle investorer lunefull.

Prissvingningene som har kommet etter Tesla kunngjorde at det ikke lenger vil være mulig å betale med bitcoin «fremhever risikoen selskap står overfor hvis de går inn i krypto», sier sveitsiske UBS Wealth Management, ifølge Financial Times.

Bloomberg skriver på sin side at mens Musk hjalp med legitimeringen av kryptovaluta overfor Wall Street, kan Twitter-meldingene hans nå skremme de samme investorene bort.

Julian Howard, avdelingssjef i forvaltningsselskapet Gam sier seg enig.

– Volatiliteten er så stor at den kan distrahere kunder fra målene deres. Utviklingen i kursen drives oftere av Twitter-meldinger enn av grunnleggende verdier, sier Howard, til Bloomberg.

Et klart råd: – Hold dere unna bitcoin

Andre investorer på Wall Street er mindre diplomatisk i omtalen av bitcoin.

– Vår holdning overfor våre kunder er: Hold dere unna det, sier Jason Pride, sjef for investeringer i formuesforvaltningsfirmaet Glenmede, til FT.

Han tror ikke krypto er den neste store beskyttelsen mot inflasjon.

– Volatiliteten til krypto er stratosfærisk, og vi ser ofte at når andre aksjer blir solgt, så blir også bitcoin solgt. Det betyr at det ikke er et godt virkemiddel for å diversifisere porteføljen, sier Pride.

Glenmede-forvalteren høster støtte hos Nicholas Johnson, porteføljeforvalter hos investeringsselskapet Pimco.

– Tanken på krypto som beskyttelse mot inflasjon er pussig. Investeringer som beskytter mot inflasjon har underprestert i nylige år, mens krypto har gjort det veldig bra. Jeg tror folk ser etter en grunn til å rettferdiggjøre oppgangen til krypto, sier Pimco-forvalteren, til FT.

Store svingninger er ikke noe nytt for de langsiktige

Det er samtidig andre profesjonelle som ikke ser noe nytt i store svingninger hos bitcoin.

– Bitcoins korrelasjon til andre investeringer har ikke endret seg nevneverdig under det siste tilbakeslaget, sier Benson Durham hos Cornerstone Macro, til Bloomberg.

Analytikeren peker spesielt på hvordan bitcoins beta overfor aksjemarkedet har vært stabil de siste par år.

Det er likevel anerkjent også blant de mer positive til kryptovaluta at prissvingningene er enorme. Det gjør at investorer bør ha visse forbehold, ifølge Tom Jessop, sjef for digitale investeringer hos finansmegleren Fidelity.

– Vi ser på bitcoin som i sin ungdom på grunn av dens ekstreme volatilitet. Noen investorer er villig til å ta på seg den volatiliteten siden de ser på bitcoin som en langsiktig satsing, sier Jessop, til FT.

