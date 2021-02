Tietoevry utsatt for løsepenge-angrep: – Vi anser dette som en alvorlig kriminell handling

Vis mer byoutline Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Tietoevry fikk mandag tekniske problemer med flere tjenester de leverer til 25 kunder.

– Undersøkelser viser at hendelsen skyldes et løspengeangrep, sier Geir Remman, kommunikasjonsdirektør i Tietoevry til E24, og legger til:

– Vi anser dette som en alvorlig kriminell handling.

Som et forebyggende tiltak ble tjenestene og infrastrukturen rundt skrudd av, ettersom systemer og relevante data må startes igjen «på en kontrollert måte».

Remman opplyser om at de er i løpende dialog med kunder om hendelsen.

Les også Akva Group har fått kontroll på omfattende dataangrep

Myndigheter varslet

Tietoevry har etablert kontakt med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og NorCert som bistår selskapet i håndteringen av denne saken.

– Vi er i dialog med politiet om saken. Samtidig anbefaler vi at kunder også anmelder saken til politiet. Tietoevry undersøker saken rutinemessig som et brudd på GDPR og personopplysningssikkerheten.

Det er foreløpig ingen indikasjoner på at personopplysninger er på avveie.

NSM har mottatt beskjed fra Tietoevry, og sier de støtter selskapet i håndteringen av situasjonen.

– De har tatt kontakt med oss og politianmeldt saken. Vi støtter dem i deres arbeid, og ser om tilsvarende skadevare er brukt andre steder. I tillegg støtter vi bedriften i gjenoppretting av infrastrukturen, sier pressekontakt Mona Strøm Arnøy.

Les også Politiet etterforsker dataangrepet mot Hurtigruten

Beklager hendelsen

– Tietoevry tar denne hendelsen meget alvorlig, og beklager den ulempe dette medfører for våre kunder. Vi har aktivert et utvidet team med nødvendig kapasitet og kompetanse, og samarbeider med relevante partnere for å håndtere situasjonen», sier Christian Pedersen, Managing Partner i Tietoevry Norge.

Av hensyn til at saken er under etterforskning ønsker de ikke å kommentere saken ytterligere.

Publisert: Publisert: 23. februar 2021 09:29 Oppdatert: 23. februar 2021 09:50