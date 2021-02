Seadrill søker konkursbeskyttelse for fem datterselskaper

Det John Fredriksen-dominerte riggselskapet tar nye grep i et forsøk på å redde verdiene.

Vis mer byoutline REUTERS FILE PHOTO / X03763

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Sent søndag kveld varslet Seadrill at fem datterselskap har søkt konkursbeskyttelse, under såkalt «Chapter 11» i USA.

Dette gir et selskap muligheten til å gjennomføre en restrukturering av selskapet med beskyttelse mot kreditorer.

Søknaden bekreftes av dokumenter fra konkursdomstolen Southern District i Texas. Der fremkommer det at beslutningen om å søke konkursbeskyttelse ble tatt på et styremøte ved 14.30-tiden norsk tid søndag.

De heleide selskapene som det er søkt konkursbeskyttelse for er Seadrill GCC Operations Ltd, Asia Offshore Drilling Limited, Asia Offshore Rig 1 Limited, Asia Offshore Rig 2 Limited og Asia Offshore Rig 3 Limited.

Les også Tallknuser venter børsras for Fredriksen og Fredly i shipping

Avtale termineres

De tre sistnevnte selskapene er eierselskapene til jackup-riggene AOD 1, AOD 2 og AOD 3. 17. desember ble det kjent at långiverne til disse selskapene hadde trukket penger fra en sikret konto for å nedbetale gjelden Seadrill hadde misligholdt. Etter dette gjensto det å betale 112,8 millioner dollar i den såkalte AOD-fasiliteten.

Seadrill opplyser at søknadene ble sendt som et «beskyttende verktøy» for å støtte selskapets pågående restrukturering, og «vil ikke på noen måte» påvirke den driften i datterselskapene.

Som en konsekvens av søknadene om konkursbeskyttelse har avtalen selskapet før helgen inngikk med ni av tolv kreditorer blitt terminert. Dette var en avtale som hindret kreditorene å ta grep for å kreve inn det de har utestående på grunn av misligholdte lån.

Les også Millionhopp for tidligere fotballstjerne i Fredriksen-aksje

Tidligere konkursbeskyttelse

Dette er ikke første gang i den omfattende rekonstruksjonsprosessen Seadrill sender selskaper til domstolen for å få beskyttelse. Allerede 1. desember ba selskapet om konkursbeskyttelse for Seadrill Partners.

Den gang ble også 28 andre selskaper som eies av Seadrill Partners satt under konkursbeskyttelse.

Seadrill har fra tidligere en historie med å søke konkursbeskyttelse. Totalt 85 selskaper i konsernet ble satt under beskyttelse i 2018 da selskapet sist gjennomførte en større rekonstruksjon.

John Fredriksen er største aksjonær i Seadrill gjennom selskapet Hemen Holding.

Publisert: Publisert: 8. februar 2021 04:49 Oppdatert: 8. februar 2021 06:01