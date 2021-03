Bitcoin over 60.000 dollar for første gang

Kryptovalutaen bitcoin brøt nok en rekord lørdag, etter en økning på mer enn fem prosent det siste døgnet. Det kan ha gitt Kjell Inge Røkkes Aker en urealisert gevinst på flere titalls millioner kroner.

Bitcoin har steget med mer enn 750 prosent på ett år. Vis mer byoutline Dado Ruvic / Reuters

Kryptovalutaen har mer enn doblet seg siden starten av året.

Etter en plutselig oppgang var én bitcoin verdt 60.000 dollar klokken 13.30 lørdag. Dette tilsvarer over 500.000 norske kroner. Den falt like etterpå noe tilbake i etterkant.

De digitale myntene har nå en markedsverdi på over 1.100 milliarder dollar.

På ett år har bitcoin steget fra rundt 3.000 dollar, og er dermed opp over 750 prosent siden mars 2020.

Røkke på investorlisten

Den siste måneden har bitcoin også fått kjente investorer her i Norge. Mandag meldte Kjell Inge Røkkes Aker at de hadde kjøpt bitcoin for en halv milliard kroner, og stiftet kryptoselskapet Seetee.

Selskapet meldte også at de skulle investere betydelig mer i bitcoin over tid, med mer erfaring og når selskapet oppdager flere muligheter. Det skrev Røkke i et brev til sine investorer.

Den siste tidens oppgang i bitcoin har ført til at Røkkes 1170 bitcoin nå er verdt nær 600 millioner kroner, en urealisert gevinst på nesten 100 millioner kroner.

Elbilprodusenten Tesla har også investert i bitcoin. Deres første investering var på 1,5 milliarder dollar i starten av februar.

BITCOIN-TREFF: Kjell Inge Røkke annonserte at Aker hadde investert en halv milliard kroner i bitcoin tidligere denne uken. Etter at den digitale mynten hoppet over 60.000 dollar, har bitcoin-investor Røkke en urealisert verdi på beholdningen på nesten 600 millioner kroner. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Publisert: Publisert: 13. mars 2021 14:05 Oppdatert: 13. mars 2021 14:42