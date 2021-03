Kryptobørs-leder om Røkkes kryptokjøp: – Hakeslepp

Norske bitcoinaktører er fornøyde med at Kjell Inge Røkke satser på bitcoin. – Jeg våknet i dag tidlig og fikk litt hakeslepp, sier daglig leder Thuc Tuan Hoang i kryptobørsen Mirai Exchange.

Illustrasjonsbilde av bitcoin. Vis mer byoutline NICOLAS TUCAT / AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Den siste tiden har milliardær Kjell Inge Røkke utvidet Aker-konsernets virksomhet fra å være tungt inne i olje til også å inkludere flere børsnoterte grønne selskaper.

Nå har han også lagt sin elsk på kryptovalutaen bitcoin.

Mandag kom meldingen om at Aker-konsernet har etablert selskapet Seetee, som har investert rundt en halv milliard kroner fordelt på 1.170 bitcoin, og skal investere mer.

I et aksjonærbrev uttrykker Røkke sin fascinasjon for kryptovalutaen og teknologien bak den.

Bitcoin-miljøet gleder seg over at Røkke har fått opp øynene for bitcoin, i kjølvannet av at investorer som Paul Tudor Jones og selskaper som Tesla har plassert penger der.

– Jeg våknet i dag tidlig og fikk litt hakeslepp, sier daglig leder Thuc Tuan Hoang i kryptobørsen Mirai Exchange til E24.

– Man ser at denne bevegelsen har skjedd over lengre tid over dammen. Men det er veldig morsomt at også norske aktører har interesse for bitcoin, sier han.

Les også Aker satser en halv milliard på bitcoin med nytt selskap

– Gått ned i kaninhullet

Mirai startet opp i mars i fjor, og selskapet med åtte ansatte har blant annet Espen Malmos Skyfall i ryggen. Hoang har lest Røkkes 21 siders aksjonærbrev om bitcoin.

– Det virker som de har gått ned i kaninhullet når det gjelder bitcoin, og virkelig har forstått det, sier Hoang.

– De bruker mye bitcoin-slang og snakker om skaleringsmulighetene i teknologien. De tenker i lignende baner som er tenkt før. Det at vi ser dette på et så høyt nivå, det er sykt spennende, sier han.

– Kan Røkke få andre til å bli interessert i bitcoin?

– Det tror jeg. Røkke har jo ingen erfaring med bitcoin så vidt jeg vet, men han har jo vist god forretningsteft tidligere, sier Hoang.

Les også Profesjonelle tradere storhandlet bitcoin i februar

Konsernsjef Torbjørn Bull Jenssen i selskapet Arcane Crypto. Vis mer byoutline Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Enda litt mer stuerent

Selskapet Arcane Crypto driver blant annet med markedsanalyser, fondsforvaltning og vekslingstjenester innen bitcoin. Det at en industriveteran som Røkke går inn i bitcoin kan potensielt løfte statusen for denne kryptovalutaen, tror Arcane-sjef Torbjørn Bull Jenssen.

– Det betyr at det er blitt enda litt mer stuerent, og at kritikerne som sier at dette skal til null og er «greater fool»-dynamikk, har enda litt mindre kredibilitet enn de hadde i går, sier Jenssen til E24.

«Greater fool»-teorien er en antagelse om at det kan være mulig å tjene penger på investeringer selv om de er overpriset, så lenge det finnes andre aktører som er villige til å kjøpe til en enda høyere pris.

Han er ikke så veldig overrasket over at en kjent investor og industribygger som Røkke går inn i kryptovalutaen.

– Det var et spørsmål om tid, sier Jenssen.

– Dette har vært en trend vi har sett internasjonalt hvor flere investorer ser attraktiviteten i den asymmetriske investeringen som bitcoin er. Dette kan gå innmari mye lenger hvis det fortsetter, men det kan også i verste fall gå i null, sier Jenssen.

Les også Tesla har kjøpt bitcoin for nesten 13 milliarder kroner

– Stor volatilitet

Også Røkke understreker at det er risiko knyttet til bitcoin, og at den i verste fall kan gå i null. Men han sier også at han ser en sjanse for at bitcoin kan bli «kjernen i en ny pengepolitisk arkitektur», og at det er store muligheter for at den stiger videre.

– Det er stor volatilitet i bitcoin-kursen, sier Jenssen.

– Men det fjerner ikke det som er mye viktigere, nemlig at man står overfor et fenomen som har hatt over et tiår på seg med en adopsjonskurve og en infrastruktur som bygges ut med stadig flere tjenester. Hvis denne snøballen fortsetter å rulle, kan dette gå mye lenger enn i dag, sier han.

Les også Bitcoins markedsverdi stiger til 1.000 milliarder dollar

Kjell Inge Røkke har etablert selskapet Seetee, som skal investere i bitcoin. Vis mer byoutline Morten Uglum

«Strategien er hodl»

I Seetee har Røkke med seg på laget Ola Snøve, Magnus Granath og de tidligere roerne Sverke Lorgen og Snorre Lorgen som var med i OL i 1992 og som har vært engasjert i krafthandel.

«Vårt første kjøp var 1.170 bitcoin og strategien er hodl», skriver Seetee på sine nettsider. Hodl er bitcoinmiljøets slang for å være en langsiktig eier.

Seetee bekrefter overfor E24 at selskapet har alle sine penger i bitcoin. Selskapet vil kjøpe kryptovalutaen gjennom de store etablerte markedsplassene. Seetee vil ikke si hvor mye mer kapital de vil satse på bitcoin fremover.

Røkke-selskapet har også inngått samarbeid med Blockstream. Ifølge Jenssen har selskapet dyktige utviklere og er gode på det tekniske rundt blokkjede-teknologi.

– Det kan handle om kompetanse til å vurdere og forstå prosjekter. Blockstream er interessert i at det blir utviklet en infrastruktur for tjenester rundt bitcoin, og de kan sikkert være med på å vurdere slike prosjekter sammen med Røkke, sier Arcane-sjefen.

Les på E24+ (+) Bloomberg-kommentar: Ray Dalio har et poeng om bitcoin

Flere nye aktører

De siste årene har det kommet flere kryptobørser i Norge. Kundene i Mirai har så langt handlet for over én milliard kroner, ifølge selskapet. Norwegian-sjef Bjørn Kjos’ etablerte i fjor kryptobørsen NBX, som trolig vil bli børsnotert i år.

Det finnes også meglere som Arcane-eide Kaupang Krypto, som tilbyr forskjellige kryptovalutaer og legger til rette for kunder som ønsker å gjøre større innkjøp.

Jenssen sier at flere faktorer har bidratt til det seneste oppsvinget i bitcoin, inkludert en planlagt begrensning i produksjonsraten for bitcoins og økt interesse fra investorer. For ett år siden kostet én bitcoin 8.000 dollar, men nå er prisen 50.000 dollar.

– Sentralbankene satte i gang seddelpressene, og bitcoins produksjonsrate ble halvert. Samtidig gikk den kjente investoren Paul Tudor Jones inn i bitcoin. Det satte i gang en dominoeffekt, sier Jenssen.

– Etter at Tudor Jones gikk inn, gikk også mange andre investorer gikk inn, inkludert programvareselskapet Microstrategy. Nå har også aktører som Elon Musk og Tesla gått inn i bitcoin. Dette legitimerer igjen hele kryptosektoren, spesielt bitcoin. Og da går enda flere inn, sier han.

Tror ikke på forbud

Mange har ropt varsku om kryptovalutaer som bitcoin. Noen mener at myndigheter kommer til å gripe inn, fordi de ønsker å ha kontroll over pengepolitikken.

Jenssen tror imidlertid at det er for sent å stoppe bitcoin, nå som så mange investorer og selskap har begynt å investere.

– I starten var det nisjeaktører som håndterte bitcoin, det kunne også bli brukt til å kjøpe stoff på det mørke nettet og det ble håndtert av folk som var opptatt av personvern eller de tekniske aspektene. Hadde det fortsatt slik, så tror jeg bitcoin kunne blitt forbudt, sier Jenssen.

– Nå er det blitt mye bredere med store investorer som har plassert mye penger i dette. Den tiden da man snakker om et forbud, den tror jeg er forbi, sier han.