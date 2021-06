WSJ: Tesla beskyldes for manglende Twitter-kontroll

Det amerikanske forvaltningsorganet for verdipapirer SEC mener Tesla ikke har overholdt påbudet om å forhåndsgodkjenne meldingene til toppsjef Elon Musk på Twitter.

IKKE KONTROLL: Amerikanske myndigheter mener Tesla ikke har kontrollert Twitter-meldingene til toppsjef Elon Musk. Selskapet fikk påbud om dette etter en rettslig kjennelse i 2018. Vis mer byoutline JOE SKIPPER / Reuters

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Tesla-sjef Elon Musk inngikk i 2018 et forlik etter beskyldninger om at han hadde sendt meldinger på mikrobloggtjenesten Twitter angående et potensielt oppkjøp av Tesla. Både Musk og Tesla betalte 20 millioner dollar i forliket, og sa seg villig til å la selskapets advokater forhåndsgodkjenne toppsjefens meldinger på det sosiale mediet.

Kjennelsen kom som følge av at Musk gikk ut med meldinger om at han hadde sikret finansiering til å ta Tesla av børs i en transaksjon verdt 72 milliarder dollar, skriver Reuters.

SEC skal imidlertid hevde at Tesla har brutt kravet om forhåndsgodkjenning av toppsjefens meldinger.

Dette melder Wall Street Journal, som skal ha fått tilgang til offentlige dokumenter og korrespondanse mellom SEC og Tesla.

Det er særlig meldingen Musk har skrevet om selskapets aksjekurs som ikke skal ha blitt forhåndsgodkjent av juristene, ifølge avisen, som viser til korrespondanse mellom SEC og Tesla i tidsperioden 2019–2020.

Musk: – Ingen kontroll

Dette er ikke første gang forvaltningsorganet har kontaktet Tesla i forbindelse med den rettslige kjennelsen om å følge opp toppsjefens meldinger på sosiale medier.

I mai i fjor skal SEC ha kontaktet selskapet med beskjed om at Tesla «ikke har lyktes i å opprettholde kontrollen til tross for gjentatte brudd av Elon Musk». Det var Steven Buchholz, assisterende regiondirektør for SEC, som signerte brevet.

– Tesla har ikke opprettholdt sine rettslige plikter, skrev han da, ifølge Wall Street Journal.

Kort tid etter kjennelsen uttalte Musk at det ikke var noen kontroll av meldingene, skrev New York Post.

– Ingen er perfekt, men la meg være helt klar. Jeg respekterer ikke SEC, uttalte Musk til 60 Minutes den gang.

Les på E24+ Hadde bitcoin vært en børsnotert aksje, ville Elon Musk blitt etterforsket

Fastlåst situasjon

Wall Street Journal skriver nå at Teslas advokater bestrider påstandene fra myndighetene, og peker på at meldingene er «personlige ytringer». Samtidig skal meldinger om selskapets aksjekurs ikke være dekket av vilkårene i forliket.

Brevutveksling mellom SEC og Tesla tyder ikke på at noen løsning er nært forestående ettersom myndighetene ikke har gått til nye rettslige skritt, skriver avisen.

Musk selv virker ikke å være ferdig på mikrobloggplattformen, og onsdag steg Samsung Publishing-aksjen over ti prosent etter at milliardæren publiserte en melding om barnesangen «Baby Shark», ifølge CNBC.

Sørkoreanske Samsung Publishing er storaksjonær i selskapet som produserte sangen, men har ingen tilknytning til teknologikonsernet Samsung Group.