Vill himmelferd for AMC-aksjen med Reddit-krigere i ryggen og popkornløfte fra konsernsjefen

Kinokjeden AMCs aksje dundret opp nesten 100 prosent på børsen i New York onsdag.

Det ble en ellevill handelsdag i aksjen til kinokjeden AMC Entertainment på Wall Street onsdag.

Aksjen stengte med en oppgang på 95,22 prosent til 62,55 dollar per aksje. Og allerede klokken 20.00 hadde antallet handler i aksjen passert en halv milliard, ifølge CNBC.

AMC-aksjen var allerede tirsdag i fokus etter også å ha steget kraftig forrige uke. Oppgangen kom ifølge CNBC etter at selskapet nylig solgte over åtte millioner aksjer til investeringsselskapet Mudrick Capital Management, den siste i en rekke kapitalinnhentinger.

Ifølge Bloomberg var Mudrick raske å kvitte seg med hele posisjonen i kinokjeden, og mener at aksjen nå var overpriset. Dette ser dog ikke ut til å ha noen som helst påvirkning på investorene onsdag.

Med internett i ryggen

AMC har i likhet med Gamestop vært mye i fokus denne våren da de er aksjene som en horde med privatinvestorer har trykket til sitt bryst for å skvise shortere. Kampen mellom private sparere og hedgefond som sitter short i aksjer startet for alvor med kamp om Gamestop-aksjen i vinter.

Småinvestorer på Reddit-forumet WallStreetBets, kjøpte aksjer i stor stil for å påføre sviende tap for aktører, ofte hedgefond, som satt short, altså veddet på kursfall.

Flere store investorer shortet aksjen, men i midten av januar gikk en rekke småinvestorer sammen for å hindre at store fond skulle tjene penger på selskapenes undergang. De kjøpte aksjen i hopetall slik at kursen steg og shorterne tapte milliarder.

Nå kan det se ut som Reddit-krigerne for alvor går etter short-interessen i AMC og aksjen har så langt steget nesten 3.000 prosent i år.

Dette er shortsalg Når en investor selger aksjer «short» – selger han i realiteten aksjer han ikke har. Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å «låne» et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert. Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake. Vis mer vg-expand-down

Lover bort popkorn og eksklusive visninger

Konsernsjefen i AMC har nå også valgt å vise at selskapet setter pris på småinvestorene. Aksjonærmassen består av over 3,2 millioner private investorer, og administrerende direktør Adam Aron snakket onsdag rett til disse. Onsdag lanserte selskapet aksjonærprogrammet «AMC Investor Connect» der de vil gi sine investorer forskjellige fordeler.

Til å begynne med vil alle investorer få én stor bøtte gratis popkorn spandert av AMC dersom de er på kino. I tillegg vil det bli tilbudt eksklusive filmvisninger, samt mulighet til å snakke direkte med Aron selv.

– AMC Investor Connect vil sette selskapet i direkte kontakt med våre privatinvestorer som ved siste telling hadde en eierandel på over 80 prosent av selskapet. Mange har vist sin støtte til AMC og vi ønsker å snakke med disse direkte - og fra tid til annen gi dem spesielle fordeler ved våre kinoer, sier Aron i en melding onsdag.

Investorer over hele verden kan bli en del av investorprogrammet, men enn så lenge vil popkorntilbudet og andre tilbud kun gjelde for amerikanske kinoer.

Ellers på Wall Street gikk det bedagelig for seg onsdag.