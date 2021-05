Utestenger selskaper med bånd til Israel og Myanmar fra Oljefondet

Norges Bank stenger ute tre selskaper fra Oljefondet. Etikkrådet knytter selskapene til menneskerettighetsbrudd i Myanmar og til ulovlige israelske bosettinger på Vestbredden.

Oljefondet, som ledes av Nicolai Tangen, stenger ute tre selskaper. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Norges Bank har besluttet å utelukke tre selskaper fra Oljefondet: Honey Holdings, Shapir Engineering and Industry, og Mivne Real Estate.

Beslutningen kommer etter anbefalinger fra Etikkrådet, som har som jobb å vurdere investeringene til fondet.

Rådet knytter et av selskapene til menneskerettighetsbrudd i Myanmar, og to til brudd på siviles rettigheter i krig på Vestbredden.

Klesfabrikker i Myanmar

Honeys Holdings er et japansk selskap, men eier fabrikker i Myanmar. Her produserer selskapet klær for kvinner, som de markedsfører gjennom egne merker i Japan og Kina.

Utelukkelsen av Honeys kommer på grunn av «uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til systematiske brudd på menneskerettigheter,» ifølge Norges Bank.

Etikkrådet har vurdert arbeidstakeres rettigheter ved to av fabrikkene i landet, og kom med anbefalingen i november i fjor.

– Undersøkelser av arbeidsforholdene ved disse fabrikkene har avdekket mange brudd på arbeidstakerrettigheter, som blant annet omfatter trakassering av ansatte og alvorlige brudd på bestemmelser om brannsikkerhet og arbeidsmiljø, står det i Etikkrådets anbefaling.

Ettikkrådet har også funnet ut at selskapet «inntil nylig har ansatt mindreårig arbeidskraft under samme vilkår som voksne,» og mener at selskapet aktivt begrenser organisasjonsfriheten gjennom oppsigelser og søksmål.

Israelske bosettinger

Shapir Engineering and Industry og Mivne Real Estate har aktiviteter knyttet til israelske bosettinger på Vestbredden.

Shapir bygger boliger i området, mens Mivne leier ut industrilokaler, ifølge Etikkrådet.

Utelukkelsen av disse to kommer på grunn av «uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til systematiske brudd på individers rettigheter i krig og konflikt,» skriver Norges Bank.

Også her anbefalte Etikkrådet utelukkelse i to tilrådninger fra november og desember i fjor.

– Etikkrådet legger til grunn at de israelske bosettingene på Vestbredden er oppført i strid med folkeretten, og at deres eksistens og stadige utvidelser påfører den palestinske befolkningen i området betydelig skade og ulempe, står det i Etikkrådets anbefaling for Shapir Engineering.

Ved utgangen av 2020 eide Oljefondet aksjer verdt 19 millioner i Honeys Holdings, ifølge fondets oversikt. På samme tid hadde oljefondet aksjer for ni millioner i Shapir Engineering and Industry og for 102 millioner i Mivne Real Estate.