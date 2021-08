Teslas styreleder selger aksjer for nær 200 millioner kroner

Styrelederen kvitter seg med aksjene før mulig rollebytte.

Australske Robyn Denholm har vært styreleder i Tesla siden 2018. Vis mer byoutline Foto: Reuters/Telstra

Styreleder Robyn Denholm har solgt 31.250 aksjer i Tesla, skriver Bloomberg og viser til en melding sendt til det amerikanske finanstilsynet «Securities and Exchange Commission» (SEC).

Aksjene er verdt mer enn 22 millioner dollar, tilsvarende 194 millioner kroner med dagens kurs.

Denholm har vært styreleder etter at Elon Musk trådte ut av rollen som en del av en avtale med SEC i 2018. Avtalen krevde at Musk ble erstattet i en treårsperiode, som nå nærmer seg slutten. Det betyr at Musk potensielt kan tre inn igjen i rollen, skriver Bloomberg.

Denholm er fra Australia og har tidligere vært finansdirektør for det australske telekomselskapet Telstra.

Både hun og Musk møtte nylig i retten etter at aksjonærer saksøkte Tesla i kjølvannet av det kontroversielle kjøpet av solcellegiganten SolarCity i 2016.

Sec-innmeldingen som ble sendt inn onsdag viser at Denholm utøvet aksjeopsjoner for å gjennomføre salget. Transaksjonene ble gjennomført mandag, og aksjene ble solgt til en snittpris mellom 700 og 726,11 dollar.

Tesla-aksjen stengte til 710,92 dollar, etter en flat utvikling onsdag. I førhandelen torsdag er aksjen opp 1,07 prosent.

