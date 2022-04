Norge solgte gass for 112 milliarder kroner: – Uten sidestykke

Mars ble en rekordmåned for eksporten. Norge solgte gass for seks ganger så mye som tilsvarende måned i fjor.

Equinors gassterminal på Kollsnes transporterer gass til rekordpriser.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser hvordan krigen i Ukraina setter fart på verdien av Norges viktigste handelsvarer.

Verdien av naturgasseksporten var rekordhøy i mars og endte på 112,4 milliarder kroner, en mer enn seksdobling fra mars 2021.

– Usikkerheten forårsaket av krigen i Ukraina påvirker prisene på våre viktigste eksportvarer. Spesielt prisen på naturgass er nå helt uten sidestykke, og er hovedårsaken for den eksepsjonelt høye eksportverdien vi nå opplever, sier seniorrådgiver ved utenrikshandelsstatistikk ved Statistisk sentralbyrå, Jan Olav Rørhus.

Eksportverdien av råolje tilnærmet doblet seg til rekordhøye 51,6 milliarder kroner i mars. Forrige rekordverdi for en måned var 37,1 milliarder kroner i august 2008, like før finanskrisen satte inn.

Eksporten endte totalt på 226,3 milliarder kroner i mars, nesten 25 prosent mer enn ved forrige topp i desember 2021, viser tallene fra SSB.

Fastlandseksporten, altså eksporten fratrukket olje og gass, endte på 62,3 milliarder kroner. Dette er en økning på omtrent 21 prosent fra februar i år, som også var forrige toppmåned. Det ble importert varer for nesten 88 milliarder kroner i mars, en økning på 19,4 prosent sammenlignet med mars 2021.

Handelsoverskuddet er med 138,4 milliarder kroner historisk høyt, og 64,3 prosent høyere enn i foregående måned.

Mot rekordår

Det har vært mye spekulasjon rundt statens inntekter fra olje og gass i 2022, som er ventet å bli de høyeste noensinne etter en periode med høye priser.

Tidligere i år anslo Nordea at statens inntekter fra olje og gass kunne ende på 1.750 milliarder kroner i 2022.

Siden da har prisene for fremtidige leveranser dempet seg. Statens inntekter fra olje og gass ligger an til å bli rundt 1.200 milliarder kroner, anslo Nordea nylig.

Det har vært mye usikkerhet rundt prisene etter Russlands invasjon av Ukraina og sanksjonene mot landet. Hvis russisk olje- og gasseksport stanses, kan det sende prisene høyere, mens en våpenstillstand eller fredsavtale kan sende prisene nedover.

Prishopp

Norsk gass går blant annet i rør til europeiske husholdninger som bruker den til oppvarming og i komfyrer, og til bedrifter som for eksempel bruker den til å produsere sterk varme i sine prosesser, eller til å produsere hydrogen. Den går også til gasskraftverk som produserer strøm.

I vinter nådde prisene på gass nye høyder. Prisen for leveranse én måned frem i tid lå på under 20 euro per megawattime våren og sommeren 2021, men etter Russlands invasjon av Ukraina var den på det meste mer enn ti ganger høyere.

Les på E24+ Dette må du vite om gassprisen