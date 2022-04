Oppgang på Asia-børsene etter grep fra sentralbankene

Et noe uventet rentehopp i Sør-Korea, og pengepolitiske signaler fra kinesiske myndigheter bidrar til oppgang i de asiatiske finansmarkedene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Mens Oslo Børs holder stengt, er det fremdeles handel på Asia-børsene gjennom påsken.

Sentralbanken i Sør-Korea annonserte i dag renteøkning på 25 basispunkter, en beslutning forutsett av under halvparten av økonomene Reuters hadde spurt i forkant.

Også i Singapore strammet sentralbanken til pengepolitikken i natt.

Slik så det ut omtrent 6.30:

Hang Seng i Hongkong opp 0,37 prosent

Kospi i Seoul har en flat utvikling

Shanghai Composite opp 0,73 prosent

FTSE Straits Times i Singapore ned 0,12 prosent

ASX 200 i Sydney opp 0,64 prosent

Nikkei 225 i Tokyo stiger 1,09 prosent

Signaler fra Kina

Ettersom coronautbruddet i Kina har rammet deler av økonomien hardt, har kinesiske myndigheter, ifølge Bloomberg, signalisert en kutting i styringsrenten førstkommende fredag.

Dette for å få fortgang i økonomien som lider under nedstengingen av flere store kinesiske byer.

– Vi har faktisk blitt noe optimistiske når det gjelder det kinesiske aksjemarkedets utsikter for april måned, uttaler Stanie Holtze-Jen, som er investeringsdirektør for Deutsche Bank i Singapore til Bloomberg.

Hongkong åpner forsiktig

Etter tøff nedstenging i Kina opplyser myndigheter i Hongkong at byen åpner forsiktig opp fra og med neste uke etter det som har vært verdens dødeligste coronautbrudd.

Restauranter vil kunne holde åpent til 22.00, og kan ha opptil fire personer per bord. Også treningssentre og museum kan åpne igjen, mens barer fortsatt må holde stengt.

Det vil også være mulig å møtes i private hjem, men kun to familier om gang, og regelen om at kun to personer kan møtes offentlig, økes til fire personer.

Samtidig holder myndighetene fremdeles innbyggerne i Shangai innendørs etter flere uker med nedstenging, og VG skrev onsdag om at man kan høre jamrende skrik fra noen av de titalls millioner av mennesker som må holde seg innendørs.