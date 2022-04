Ole Jacob Sunde gir seg som Schibsted-styreleder

Medielederen tar ikke gjenvalg etter 20 år i vervet.

Ole Jacob Sunde med Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Han har vært i Schibsteds styre i 22 år, og tar ikke gjenvalg ved generalforsamlingen som avholdes 4. mai, skriver Schibsted i meldingen.

– Etter to tiår som styreleder, og enda lenger som styremedlem, vil jeg se tilbake på min periode med hjertelig omtanke og tilfredshet. Jeg forlater et selskap med en klar forståelse av sitt ansvar for å påvirke samfunnet i alle sine virksomheter, sier Sunde.

Sunde vil fortsette som styreleder for Stiftelsen Tinius, som eier Blommenhom Industrier as. Sistnevnte er største Schibsted-aksjonær.

Administrerende direktør i Schibsted, Kristin Skogen Lund, sier at han overlater et selskap som er mange ganger sterkere, mer mangfoldig og bedre posisjonert enn da han tok over som styreleder.

Nominasjonskomiteens forslag til ny styreleder legges frem i invitasjonen til generalforsamlingen 4. mai.

Så langt i år har Schibsted-aksjen falt 35,87 prosent på Oslo Børs.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.