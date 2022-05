Elon Musk åpner for Donald Trump-comeback på Twitter

Twitters utestengelse av den tidligere presidenten var ikke riktig, sier Musk til Financial Times tirsdag kveld.

– Jeg ville ha reversert utestengelsen, men jeg eier ikke Twitter ennå, så det er ikke noe som definitivt vil skje, sier Tesla-sjefen i et direktesendt intervju med Financial Times tirsdag kveld.

Han sikter til Twitters utestengelse av Donald Trump. Den tidligere presidenten ble kastet ut av plattformen i januar i fjor, etter stormingen av den amerikanske kongressbygningen.

Twitter har siden sagt at Trump er utestengt for godt, og viste til at presidenten hadde brutt selskapets regler.

– En moralsk dårlig beslutning

– Meningen min, og Jack Dorsey (en av Twitters grunnleggere red.anm.) er enig, er at vi ikke bør ha permanente utestengelser. Det betyr ikke at noen kan si hva de vil. Hvis de sier noe som er ulovlig, eller destruktivt for verden, bør de ha en «timeout», en midlertidig utestengelse, sier Musk.

– Men permanente utestengelser undergraver tillitten til Twitter som en møteplass der alle kan si hva de mener. Jeg synes det var en moralsk dårlig beslutning, sier Musk om Trumps utestengelse.

– Poenget mitt er at å utestenge Trump fra Twitter ikke vil stanse stemmen hans. Den vil forsterkes på høyresiden. Derfor er det moralsk feil og rett og slett dumt, utdyper han.

Donald Trump har på sin side uttalt at han ikke ønsker å komme tilbake til plattformen.

– Jeg var skuffet over hvordan jeg ble behandlet av Twitter. Jeg vil ikke komme tilbake til Twitter, sa Trump til CNBC i slutten av april.