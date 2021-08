Norges Bank holder renten på null, varsler heving i september

Tiden med rekordlave renter er sannsynligvis snart forbi, selv om det fortsatt er usikkerhet knyttet til pandemien og nye virusvarianter.

REKORDLAV: Sentralbanksjef Øystein Olsen varsler at tiden med rekordlave renter snart er forbi. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Norges Bank holder renten på rekordlave null prosent, som ventet.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I juni varslet sentralbanksjef Øystein Olsen for første gang at renten mest sannsynlig ville heves i september. Bakgrunnen var gjenåpning og økt aktivitet i økonomien, samt ytterligere fall i arbeidsledigheten.

Siden den gang har den økonomiske utviklingen vært om lag som anslått, samtidig som det fortsatt er usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningen på norsk økonomi, heter det i meldingen fra sentralbanken.

«Høy vaksineringsgrad reduserer behovet for smitteverntiltak. Det kan likevel ikke utelukkes at nye virusvarianter vil gjøre det nødvendig med nye innstramminger.»

Virusmutasjonene har skapt usikkerhet om de økonomiske utsiktene, noe som også kan ha påvirket kronekursen, som nå er svakere enn anslått i forrige rapport, skriver banken videre.

Les også Tror flere vil binde renten: – Ikke velg det for å slå markedet

Nullrente siden mai

Norges Bank kuttet renten med totalt 1,5 prosentpoeng i løpet av coronapandemiens første måneder. Siden mai i fjor har renten ligget på null prosent.

De rekordlave rentene har gitt solid trykk i boligmarkedet, med overraskende sterk prisvekst. De siste månedene har veksten imidlertid dempet seg, trolig på grunn av forventninger om høyere renter.

Norges Bank peker på at en lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp. Samtidig har rentekomiteen «merket seg at veksten i boligprisene har avtatt den siste tiden, etter en markert oppgang frem til i vår».

Boligprisveksten har dermed vært lavere enn sentralbankens anslag gjennom sommeren.

– Komiteen mener fortsatt det er behov for en ekspansiv pengepolitikk. Samtidig er forholdene i økonomien i ferd med å normaliseres. Det tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten fra dagens nivå, sier Olsen.

Les på E24+ Annerledeslandet Norge: Derfor vil vi heve renten først

Kan bli først med renteheving

Hvis Norge følger planen i september, blir vi først blant landene med de mest omsatte valutaene i verden (G10) til å heve renten etter pandemien.

Dagens møte er et såkalt mellommøte, uten ny rentebane og prognoser for økonomien. Det får vi først sammen med neste rentebeslutning 23. september.

Det er heller ingen pressekonferanse knyttet til dagens beslutning, men sentralbanksjef Øystein Olsen holder en tale om økonomien i Arendal klokken 10.30.

Les på E24+ Dette mener ekspertene om boligprisene fremover