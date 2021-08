Folketrygdfondet om bonusmøte med Norwegian: – Antar at våre synspunkter er forstått

Folketrygdfondet fortsatte oppgangen i andre kvartal, godt hjulpet av høy vekst i verdensøkonomien og vaksineutrulling. – Vi har kommet godt tilbake etter et ganske turbulent 2020, sier fondssjefen.

Kjetil Houg presenterer resultatene til Folketrygdfondet i andre kvartal. Vis mer

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge, og investerer pengene på de nordiske børsene.

Resultatet for første halvår landet på 25 milliarder kroner, slik at kapitalen øker til 317 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal. På samme tid i fjor lød resultatet på minus 11,9 milliarder kroner.

– Vi har hatt en stabil oppgang i aksjemarkedet og økte forventninger til selskapenes lønnsomhet dette halvåret. Det har gitt oss høy avkastning, sier fondets sjef Kjetil Houg.

– Vi har kommet godt tilbake etter et ganske turbulent 2020, legger han til.

Sektorene som bidro mest til oppgangen var industri, informasjonsteknologi og energi. De største negative bidragene kom fra forsyning, finans og materialer.

Avkastningen i halvåret var 8,62 prosent, 0,18 prosent bedre enn markedet.

Aksjeporteføljen ga en avkastning på 7,03 prosent i andre kvartal, 0,49 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer.

Tilsvarende tall for renteporteføljen var på 0,94 prosent, 0,13 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.

Dette er Folketrygdfondet Staten har delt opp pensjonsfondet i Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet. Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge (SPN). Mens Oljefondet investerer i utlandet, har Folketrygdfondet det meste av sine investeringer på Oslo Børs, blant annet i selskaper som Equinor, DNB og Telenor, og er blant de aller største investorene i det norske markedet. Folketrygdfondet eier aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Investeringene er fordelt med 85 prosent i Norge og 15 prosent på resten av Norden. Av fondet skal 60 prosent være plassert i aksjer, mens 40 prosent er i obligasjoner. Det er også satt en øvre grense for hvor mye fondet kan eie av et enkelt selskap, som er satt til 15 prosent i Norge, og 5 prosent i de øvrige nordiske landene. Vis mer vg-expand-down

Møte med Norwegian om ekstrabonuser

Houg opplyser til E24 at de nå har hatt møte med flyselskapet Norwegian om de mye omtalte millionbonusene til ledelsen, som fondet i likhet med mange andre reagerte svært negativt på.

– Jeg synes det var et godt møte med den nye styrelederen. Vi har fremført våre synspunkter på dette med lederlønn. Vi reagerte også negativt på bonusene, som vi mener burde vært forelagt de største aksjonærene slik at de fikk forankret det på en bedre måte.

– Jeg antar at de synspunktene er mottatt og forstått, sier Houg.

– Hvordan ser dere på fremtidig eierskap i Norwegian?

– Den type spørsmål er ikke alene utslagsgivende i forhold til hvordan vi posisjonerer vår portefølje, det er mer ut fra en samlet vurdering av en rekke forhold, presiserer Nils H. Bastiansen, som er direktør for aksjer i fondet.

– Krevende å henge med nye grønne selskaper

Houg påpeker at det har vært en voldsom interesse i fornybarsektoren, og at det er gledelig at det har kommet flere selskaper inn her.

– Vi har sett at det her har vært muligheter her til å gå inn i selskaper relativt tidlig på vei til børs, og den muligheten har vi i noen grad benyttet, sier han.

– Vi ser at markedet i 2020 og kanskje litt før det også hadde en voldsom oppgang, og det er krevende for oss å henge med på disse ganske raske bevegelsene i nye selskaper, sier han videre.

Til tross for dette har fornybarsektoren samlet sett gitt god avkastning, selv om det er mer risiko knyttet til enkeltposisjoner.

– Vi ser at fornybarselskapene spesielt har fått noe mer fokus på lønnsomhet enn tidligere. Det tror vi er sunt og bra for markedet og passer bedre med vår strategi.

Statens obligasjonsfond

Siden mars i fjor har Folketrygdfondet også forvaltet Statens obligasjonsfond i møte med viruskrisen, der det kjøper obligasjoner fra norske selskaper.

Verktøyet ble også brukt under finanskrisen, og gjør at selskapene fortsatt kunne få lån i obligasjonsmarkedet i krevende tider, til tross for økt risiko og usikkerhet.

Rammen for fondet var i utgangspunktet 50 milliarder kroner, men Folketrygdfondet har til nå ikke brukt mer enn 8,8 milliarder kroner.

I første halvår hadde dette fondet et resultat på 182 millioner kroner. Avkastning på investert kapital var 2,12 prosent.

– Aktiviteten i Statens obligasjonsfond har vært lav hittil i 2021 fordi markedet for kredittobligasjoner nå fungerer godt, med god kapitaltilgang fra andre investorer, sier Houg.

Det gjenopprettede obligasjonsfondet er et midlertidig tiltak, som etter planen skal bygges ned i takt med at obligasjonene forfaller og markedet vender tilbake til normalen etter coronakrisen.