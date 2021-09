Kilder til WSJ: Kina forbereder seg på Evergrandes undergang

Kina har bedt lokale myndigheter om å forberede seg på «en mulig storm», ifølge Wall Street Journals kilder. Men flere eksperter har forventet at Kina vil gripe inn.

Evergrande er verdens mest forgjeldede boligutvikler, og har flere betalingsfrister foran seg. Vis mer

Wall Street Journal henviser til ikke-navngitte myndighetskilder med kjennskap til saken. De omtaler grepet som forberedelser på «en mulig storm».

Dette kan være et signal på at myndighetene i Kina ikke er villig til å redde det kriserammede selskapet, skriver avisen.

Ifølge kildene har de lokale myndighetene blitt bedt om å dempe effekten en mulig konkurs kan ha på økonomien – for eksempel ved å begrense antall tapte jobber.

I tillegg skal lokale myndigheter fått beskjed om å samle sammen jurister og revisorer for å granske driften til Evergrande rundt omkring i landet, ifølge avisen.

Hverken Evergrande eller myndighetene i Kina har kommentert Wall Street Journals opplysninger.

På kanten av stupet

Evergrande er en av de aller største eiendomsutviklerne i Kina, og har den siste tiden fått internasjonal oppmerksomhet og skapt uro i aksjemarkedene.

Torsdag er det nemlig betalingsfrist for renter på et av selskapets obligasjonslån. Det har ikke Evergrande mulighet til å betale selv.

Evergrande er verdens med forgjeldede boligselskap med en gjeld på over 2.600 milliarder kroner, ifølge Bloomberg. Samtidig har Evergrande over 1.300 prosjekter i over 280 byer, og skaper flere millioner jobber hvert år.

En mulig konkurs kan dermed ha negative konsekvenser for den kinesiske økonomien, mener eksperter. En kollaps kan nemlig forplante seg videre i eiendomssektoren – og i det internasjonale markedet.

Forventer hjelp fra myndighetene

Men Pål Ringholm, analysesjef for kreditt i Sparebank 1 Markets, har tidligere sagt at han venter at myndighetene i Kina vil gripe inn.

– Jeg tror kinesiske myndigheter vil prøve å unngå et Lehman-øyeblikk og prøve å sørge for en restrukturering av gjelden. Kineserne vil ikke la de største bankene gå over ende, sa Ringholm til E24 i forrige uke.

Heller ikke Kina-økonom Kelly Chen i DNB Markets tror at kinesiske myndigheter vil la eiendomsgiganten gå konkurs.

– Dette blir en test på hvor langt myndighetene er villige til å gå. Jeg tror ikke de vil bli sittende på sidelinjen og la dette blir det som popper boligboblen i Kina, sa Chen tidligere denne uken.

Hun påpekte imidlertid også at kinesiske myndigheter i tillegg er opptatt av å unngå såkalt moral hazard, altså at selskapene kan fortsette å ta stor risiko fordi de uansett blir reddet av staten.

Banker, investorer og analytikerne Bloomberg tidligere har snakket med har også forventet at en restrukturering er mer sannsynlig enn en kaotisk kollaps.