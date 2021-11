BankID var nede – 4,3 millioner nordmenn berørt

Tjenesten hadde store problemer mandag.

BANKID-TRØBBEL: BankID har skiftet leverandør og har varslet at det kan bli problemer i en innkjøringsfase. Vis mer

Oppdatering klokken 16.36: BankID opplyser at tjenesten er oppe igjen. Den var tilgjengelig fra klokken 16.25, ifølge en statusmelding.

BankID, både på mobil, appen og kode brikken er nede nå. Tjenesten er helt utilgjengelig, sa kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes til VG mandag klokken 15.05.

– Det startet 14.35. Vi har lagt ut en varsling på nettsidene våre.

– Dette berører alle brukerne, altså 4,3 millioner nordmenn.

– Det er dessverre veldig vanskelig å si hvor lang tid dette vil ta å fikse.

– Hvor lang tid frykter du at det vil ta å løse problemet?

– Det kan jeg ikke gi et estimat på nå.

På BankIDs nettsider sto det at feilen var funnet, og at det ble jobbet på spreng for å løse problemet så raskt som mulig.

Det ble vist til at bakgrunnen var at BankID har byttet driftsleverandør.

– Selv om flyttingen var en stor operasjon, sørget vi for at brukerne ikke skulle merke så mye til endringene. Vi gjør allikevel oppmerksom på at det kan inntreffe noen problemer i en innkjøringsfase, skrev BankID.

E24 omtalte skiftet av leverandør i oktober. Da sa BankID at flyttingen var ventet å vare til tirsdag i forrige uke, men at uforutsette ting kan skje i en flytteprosess av denne størrelsen.